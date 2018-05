“Esperemos que el ministro Di Giácomo recapacite”

(ADN).- El vicegobernador Pedro Pesatti dio por superado el escándalo por la filtración de audios, pero dejó un mensaje claro y apuntó a las responsabilidades del Ministro de Gobierno. También ratificó que será candidato si hay una voluntad unánime del partido. Y criticó a quienes quieren armar la fórmula de juntos con un criterio territorial.

Pesatti valoró la rápida acción de Alberto Weretilneck. “El gobernador no dudó en echarlo y en ese gesto me sentí reconfortado” dijo en referencia al ex secretario de Gobierno, Félix San Martín. Pero no dudó en marcar la incumbencia de su jefe, Luis Di Giácomo.

“Esperemos que el ministro Di Giacomo recapacite y reflexione, porque tiene una cuota de responsabilidad” indicó el vicegobernador, y le pegó un topetazo al titular de la cartera política, que viene golpeado por los últimos altercados internos de Juntos y promotor de armar la próxima fórmula del oficialismo con eje en el Alto Valle y Bariloche, criterio al que Pesatti calificó como “aislado” y como una “nueva forma de intento de proscripción política de personas por su lugar de pertenencia”.

El vicegobernador reiteró que “mi forma de ser es siempre tratar de recomponer, aún en perjuicio de mis intereses” e insistió que “mi vocación y voluntad es seguir construyendo este espacio político. Hay que construir lo que viene”, dijo.