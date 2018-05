Elecciones en la UNCo: responden a la candidata Giuliani

(ADN).- “Lo que está planeando la candidata Giuliani es muy grave”, señaló Silvia Barco, investigadora en políticas educativas y docente ya jubilada de la Universidad Nacional del Comahue, al responder declaraciones de la candidata a rectora del espacio Construir y calificó esta posición en una ideología neoconservadora.

Barcos que apoya la fórmula de Gustavo Crisafulli y Adriana Caballero, a la conducción universitaria “llamó a pensar y reflexionar cuando se vote en la segunda vuelta, los días 2, 4 y 5 de junio”.

Respondiendo a las apreciaciones formuladas a la prensa por Adriana Giuliani, indicó que “lo que ella piensa de la Universidad es grave, porque ella lo que sostiene es que el sistema de ponderación habría que revisarlo y además no lo sabe explicar, lo que dice es que es complejo, que es difícil, en realidad no es así, es muy claro el polinomio, se ha debatido mucho en la asamblea universitaria y ella fue consejera, hay un desconocimiento sobre este proceso” y analizó que “cuando dice que tiene más votos en un claustro y en una facultad y remite insistentemente a la cantidad de votos que ha recibido, lo que yo interpreto es que no está ubicada como correspondería que se ubique alguien que aspira a ser rector o rectora de esta Universidad, en la identidad de esta Universidad”.

La doctora Silvia Barco aclaró que “el voto directo nominal es propio de determinadas asociaciones de la sociedad civil, o el voto a intendentes, gobernadores porque es necesario ser un ciudadano elector, pero la Universidad es una institución académica, no es cualquier institución de la sociedad civil, tiene que formar, tiene que investigar, tiene que producir la masa crítica del país, tiene que producir ciencia y tecnología, la Universidad Pública es el núcleo del sistema cultural, científico y tecnológico de un país y para proyectar la investigación, la extensión y la formación, el brazo rector es el brazo académico, es el conjunto de docentes, de ahí la ponderación, quitarle ese estatuto de entidad académica a la Universidad es dejarla en situación de ser una institución más de ofertas educativas”.

Barco advirtió también que “el primer ministro de Educación que tuvo Cambiemos, Esteban Bullrich, además de decir en Choele Choel que la educación venía a ser la segunda campaña del desierto, participó en el Foro Educativo de Dubai, donde se congregaron las multinacionales de educación y ahí Bullrich suscribió un acuerdo para hacer de la educación superior, incluyendo la universidad, un sistema de carreras cortas y flexibles, de carácter vocacional y profesionalizante, entonces, si se impone o que la candidata a rectora lo que está comprometiendo, es precisamente el vaciamiento de la Universidad con esa postura de desestimar la relevancia del voto ponderado y de desestimar la equidad que tiene que haber entre las unidades académicas para poder producir ciencia, tecnología y la mejor masa crítica comprometida con los intereses de la mayoría de este pueblo, para eso está la universidad nacional”.