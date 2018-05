(ADN).- “Le pongo una metáfora. Jamas me enojé con el perro bravo que está en la cuadra de mi casa, siempre tuve que ir a golpear la puerta del dueño y decirle: mirá tenes un perro suelto, por qué no lo entras porque es un peligro para la gente. Así que con el perro nunca pierdo tiempo, siempre trato de ver al dueño”. De esta manera respondió Pedro Pesatti, a la pregunta de una periodista que lo consultó sobre la filtración de un audio donde el secretario de Gobierno de la provincia, Félix San Martín, tuvo conceptos agraviantes hacia el vicegobernador.

Formuló estos conceptos luego de presidir esta mañana el acto de inauguración de la planta de procesamiento de frutos secos ubicada en El Juncal, en el Idevi.

Ante la requisitoria de la prensa sobre su relación con el funcionario del Ministerio de Gobierno, enfatizó: “no me gusta hablar de nadie y tampoco voy a hablar de él. No me va ni me viene lo que pueda decir. No hago comentarios” y en cuanto a las consecuencias políticas del hecho destacó: “no soy su jefe”.

De todos modos Pesatti no esquivó al comentario sobre las tensiones internas de JSRN y manifestó que se viven procesos políticos que tienen que ver con la resolución de las candidaturas que tiene que ser democráticamente.

Indicó que en estos casos lo que cualquier integrante de Juntos tiene que hacer es cumplir con los principios fundamentales de “no hablar mal de los demás, evitar la critica por cuestiones personales y no hacer de la política un campeonato de hablar peor del otro” y señaló que hay que “hablar de las ideas”.

Puntualizó que “no hay que perder de vista estos principios” que “van a contribuir a un desarrollo político adecuado”. Agregó que la razón de ser de Juntos es diferenciarse de metodologías que están acendradas en otros ámbitos políticos, donde la descalificación y la infamia están naturalizadas”.

“No nos gusta ese estilo prepotente que usa la descalificación como método”, dijo el vicegobernador.

Pedro Pesatti reiteró que “la política es el debate de ideas, dialogar las ideas y compartir ideas” donde “el que piensa distinto no es un enemigo al que hay que odiar, suprimir, borrar del mapa y denigrarlo. El que piensa distinto muchas veces es un aliado”, señaló.

El vicegobernador hizo además un llamado a que “todos podamos transitar esta etapa de esta manera, porque el respeto es la base de la política, cuando la política se aparta del respeto empieza a funcionar otras cosa. La polìtica produce ideas y tiene principios éticos y morales”.