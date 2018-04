“Pesatti falsea la realidad”, dijo Ocampos

El presidente del bloque CC-ARI Cambiemos, Jorge Ocampos, salió al cruce de las declaraciones efectuadas por el vicegobernador Pedro Pesatti, quien expresó que la política económica del gobierno nacional actual, es idéntica a la de la dictadura o el menemismo.

Ocampos aseguró que “eso no es así, dado que hoy no existe tipo de cambio fijo o tablita alguna, sino flotación administrada del mismo y que no existen privatizaciones perversas, corruptas y antinacionales ni se viola la Constitución Nacional como en esos nefastos períodos argentinos, hoy no se persigue a la gente por pensar distinto ni se vuelan por los aires ciudades para encubrir un contrabando de armas, yendo más allá de lo meramente económico. Por eso Pesatti falsea la realidad”, expresó el legislador cipoleño.

“Hoy, aún con muchas dificultades para salir de la catástrofe económico-social en que nos dejó el kirchnerismo, las cosas se están recomponiendo gradualmente. Porque a los datos que nos brinda un INDEC recuperado de la destrucción de Moreno, podemos interpretarlos del modo que nos plazca, pero no negarlos. Hoy existe baja del desempleo, baja de la pobreza, baja de la desigualdad social y crecimiento de la economía, como no existió en el lapso 2011-2015”, sostuvo el legisaldor cipoleño.

“No negamos los problemas que son serios, pero trabajamos para solucionarlos. Uno de ellos, quizás uno de los más graves, es el del sistema energético, ya que Argentina perdió su soberanía energética durante el anterior gobierno justicialista que, como el de Menem, fué del mismo signo político y hoy hace que tengamos que aumentar las tarifas de los servicios públicos porque las mismas estuvieron más de 10 años congeladas, afectando a los precios relativos y haciéndole creer a la sociedad que la luz, el gas o el agua eran casi gratis, un verdadero despropósito económico, social y cultural” agregó Ocampos y resaltó que “pese a los aumentos, el consumo de energía en vez de disminuir, se ha incrementado”.

El Presidente del bloque de Cambiemos expresó que, “a lo mejor a Pesatti le duele o le pesa que los 22 años y medio que nos llevaron a esta decadencia nacional, o los 28 años en la provincia de Buenos Aires, hayan sido de su mismo partidaro (PJ) y por eso, nada mejor y más fácil que tirar la pelota al costado que hacerse cargo de tantos desaguisados y corrupción y culpar a los 2 años de Cambiemos por la situación actual”.

Finalmento Ocampos mencionó “así, señor Vicegobernador, no vamos a ningún lado, así es imposible madurar como sociedad y como país; y la política, hoy desprestigiada, debe levantar la vara y la mirada si queremos para el futuro, un país serio y desarrollado”.