“No me gusta que los ex presidentes sean perseguidos”

(ADN).- El senador Miguel Pichetto aseguró que la detención del ex presidente de Brasil, Luis Ignacio “Lula” Da Silva, es “una tragedia para la democracia latinoamericana”. Y reiteró que no le gusta que a los ex presidentes, incluida Cristina Fernández de Kirchner, se los persiga judicialmente.

En un reportaje con la revista la Letra P, subrayó:

A la situación de Lula en Brasil “la califico como una verdadera tragedia para la democracia latinoamericana”. “A mi no me gusta de ninguna manera que los ex presidentes sean perseguidos judicialmente”, agregó.

Ante la repregunta sobre si Cristina era una perseguida, Pichetto respondió:

-“Hay algunas causas que son de naturaleza política, otras que la ex presidenta deberá explicar. El problema es cómo se trata a los ex presidentes en Argentina y también en Latinoamérica. Es un tema complicado. No creo que sea bueno para el sistema democrático de los países”.

Sobre las causas de naturaleza política, al senador le preguntaron si considera que el gobierno nacional está detrás.

-“No voy a hacer ese tipo de calificaciones ni tampoco hago una descalificación del sistema judicial. Ni tampoco le pongo el concepto de perseguida. Lo que digo es que hay causas que son de naturaleza política y otras que son de explicación dentro del proceso judicial que la ex presidenta tiene”.