“Juntos va a ganar la elección y voy a ser gobernador”

(ADN).- “Voy a ser gobernador”. Así de contundente fue Pedro Pesatti. “Estoy convencido que Juntos va a ganar la elección y si soy candidato de Juntos, voy a ser gobernador”. De esta manera, el vicegobernador expuso su intención de ser el sucesor de Alberto Weretilneck y se convirtió en el primer candidato del oficialismo en pista.

En diálogo con radio La Puntual, reiteró que “si las circunstancias así lo indican, voy a encarnar ese rol”. Ratificó que no cree “en las candidaturas autoimpuestas, creo en los proyectos colectivos”. E indicó que “sino soy candidato a gobernador, no seré candidato a nada y no me voy a enojar”.

Pesatti mantiene su idea de avanzar en acuerdos. Desde hace tiempo varios dirigentes de Juntos trabajan en su postulación y esperaban este lanzamiento. La pata peronista del oficialismo y quienes comparten un pensamiento crítico con el gobierno de Mauricio Macri, ven en el vicegobernador su referente.

El viedmense quitó dramatismo a la carrera por la gobernación y aseguró que no habrá fisuras si su postulación no pasa el filtro interno: “Ocurrió cuando Ariel Rivero fue elegido presidente de la Legislatura. No me dejé gobernar por ambiciones personales y mantuve mi lealtad al gobernador y al proyecto”.

Dijo que “las convicciones no pueden quedar en segundo plano”. “Tengo la voluntad de encarnar el rol de gobernador, pero no es condición para continuar en Juntos”, agregó. Para el vicegobernador, “los dirigentes tenemos que estar en un segundo plano. Primero, la Provincia”.

Pesatti ratificó que “Alberto es nuestro conductor y es así porque hemos decidido que así sea” y subrayó que “tendrá un rol preponderante en la elección del candidato”, pero pidió “no reproducir los personalismos de otros partidos”.

En ese sentido indicó que “también tenemos que diferenciarnos en la metodología, porque también es ideología”. Y afirmó: “nunca lo vi a Weretilneck imponer nada, siempre gobernó buscando consensos”.

Por último, admitió que “tenemos diferencias internas en Juntos, pero no son determinantes y siempre se encausan en función de un proyecto mayúsculo que es la Provincia”.