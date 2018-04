“Estamos en contra de que el Parlamento fije las tarifas”

“Estamos en contra de la idea de que el Parlamento tenga que ser el lugar donde se fije la política tarifaria”. La frase la dijo el jefe de gabinete, Marcos Peña, en respuesta a las senadoras del bloque kirchnerista María de los Ángeles Sacnun, Ana María Ianni, Ana Almirón y Silvina García Larraburu. Fue en el macro de informe de gestión al Senado y ratificó el rumbo del Gobierno.

“Y esto no sólo lo decimos nosotros, lo dijo también -y lo consensuó en general- el Consejo Federal de Energía, ya que consideramos que tampoco los parlamentos provinciales o municipales deben ser los ámbitos en donde se fije la política energética”, continuó.

Cristina Kirchner no fue y Peña la reclamó. “Es una lástima que no esté”, dijo varias veces, pero su banca permaneció vacía. “Aquellos que tuvieron rol de gobierno, y los más cercanos a la ex presidenta, deberían tener una mirada de mayor responsabilidad”, remarcó.

“Nos dejaron un país que, pese a tener todos los recursos naturales para ser exportador, era un país que importa energía por las malas políticas de la gestión anterior”, se lamentó el jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete pidió ser serio sobre las bajas de impuestos a los servicios. “Tiene que haber una propuesta de explicar de qué parte del presupuesto nacional vigente se van a sacar esos fondos”.

“De lo contrario, lo que estamos generando es algo muy parecido a lo que la ex presidenta Kirchner dijo en 2010 a la hora de vetar una ley: lo que la oposición intenta es desfinanciar y quebrar el Estado, y eso no lo vamos a permitir”

El formato, cuestionado por Miguel Pichetto y varios senadores más, no permite repreguntas y por lo tanto el jefe de Gabinete podía tener la última palabra.

Pero en cada tramo de preguntas por bloque el tema tarifas estuvo presente y sirvió para que ratificara la postura del Gobierno de pedir bajar impuestos para aliviar las tarifas, pero de ningún modo reducir los incrementos previstos, como proponen todos los proyectos de la oposición.

Ya en su informe introductorio, dedicado a la federalización de recursos, repasó el incremento de coparticipación durante la gestión de Mauricio Macri y terminó hablando del gasto nacional en tarifas.

“Los recursos genuinos de las provincias tienen que volver a las provincias, y las provincias tienen que asumir sus responsabilidades de gasto. En lo primero avanzamos mucho; en lo segundo todavía no tanto. Una vía posible para esto es la pendiente ley de coparticipación”, anunció.

Es un cuello de botella para los gobernadores, porque Buenos Aires y la Ciudad son beneficiadas con servicios públicos que paga la Nación, pero también ceden la mayoría de su recaudación nacional.

El resto de la exposición transitó en la defensa del modelo económico y, como es habitual en el Senado, el repaso a obras públicas incompletas o prometidas. Nada tan fuerte como las tarifas.