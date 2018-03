PPP: “El proyecto es nefasto para la provincia”

(ADN).- El legislador Ricardo Arroyo reiteró su rechazo a la ley de adhesión a la ley de iniciativa de Participación Público y Privado que se aprobada en primera vuelta en el Parlamento rionegrino. Dijo que su postura, contraria a su bloque, es “en defensa de los intereses de los rionegrinos”.

Arroyo aseguró que “desde lo ideológico, el proyecto derriba muchas convicciones que tenemos muchos legisladores de Juntos, primero, porque nos identificamos con el gobierno nacional, y segundo porque le quita poder al Estado o lo transforma en socio bobo de las empresas”.

“El proyecto es nefasto para la provincia” aseguró el dirigente de Juntos Somos Río Negro en diálogo con radio La Puntual. “Mi postura es en defensa de los intereses de los rionegrinos”. subrayó. Arroyo dijo que “el proyecto es un emblema del macrismo” y frente a las críticas que recibió, indicó: “yo no estoy encorsetado en una cuestión ideológica, soy defensor del Estado”.

En ese sentido, aseveró que “no es una ley cualquiera” ya que, entre otras coas, “el Estado puede asociarse con un privado mediante un contrato que su marco legal trasvasa los códigos argentinos, y si hay litigiosidad, el trinunal natural estará en el extranjero”. Además, agregó, “deja sin efecto la ley de obra pública, concesiones de obra pública y el Código Administrativo de la Provincia”.

Y fue más allá: “la ley es nefasta para los intereses de la República”. Comentó el caso de España, donde se hicieron las autopistas de ingreso a Madrid. La empresa quebró y el Estado se tuvo que hacer cargo del préstamo que adquirió el privado para hacer la obra.

También indicó que es contrario al espíritu del Plan Castello.

Arroyo subrayó que la ley “no se discutió la ley en el bloque” y le llamó la atención “que tuvo un trámite exprés en las Comisiones”. Y criticó al bloque del Frente para la Victoria porque “no hubo fortaleza en la negativa” a una ley de “corte eminentemente macrista”.

El legislador le dio el beneficio de la duda a Alberto Weretilneck. “El proyecto no venia del Poder Ejecutivo, por eso no le prestó la debida atención al debate en la Legislatura”. “Como no hubo un posicionamiento del Gobernador ni del Ministro de Economía, no creo que sea producto de una intencionalidad política del gobierno”.

Y agregó: “El proyecto de Tozzi está trayendo a la provincial el emblema del gobierno de Mauricio Macri. Y yo escuché que Juntos no iba a estar cerca de Macri. Evidentemente es una contradicción”. “Pero puede que Leandro este pintándose de amarillo”, dijo.