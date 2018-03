Aunque ya no tiene cargos públicos (o al menos no transcendió lo contrario), el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia no se pierde ningún acto institucional o político. Se lo ve siempre y busca hacer notar su presencia, como pidiendo pista y dejando claro que está para salir a la cancha cuando se lo pidan.

Digan lo que digan, Badié se ha transformado en militante. O, como dicen algunos mal intencionados -versión que no acreditamos desde esta columna-, decidió instalarse en Viedma y no volverse a Buenos Aires, por lo que requiere “un laburito”.