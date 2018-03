(ADN).- En política todo es relativo. Los escenarios mutan y están en permanente metamorfosis. Juntos Somos Río Negro no escapa a esta norma y piensa en su futuro que lo vincula directamente con su excluyente conductor: Alberto Weretilneck.

Hay un dato de la realidad, el gobernador no puede presentarse nuevamente como candidato en el 2019 (salvo modificación de la Constitución). Otro dato es que cuenta con una herramienta poderosa, como es la facultad de fijar las fechas de las elecciones en Río Negro, instrumento que le reconoce el gobierno nacional y que define la relación actual entre ambos y el tercer dato, es que no tiene heredero.

Este no es un tema menor y desvela a más de uno.

En el oficialismo disimulan esta situación señalando que “falta mucho para las elecciones”. Es cierto, pero también es poco tiempo para instalar un candidato. Hay quienes dicen que Weretilneck hizo ofrecimientos que fueron rechazados.

No se habla de herederos. Tampoco hay muchos, cuando en realidad luego de tantos años de conducción en el Estado rionegrino, el gobierno tendría que ofrecer a la sociedad no menos de media docena de dirigentes reconocidos como posibles continuadores de este legado. No es así.

Desde el gobierno hay una estrategia para sacarle ansiedad al tema. No sólo se expresa que “falta mucho” porque si fueran en octubre hay 20 meses para transitar, sino que además se instala la idea de que la herencia está prevista, que no genera inconvenientes y que Juntos “sorprenderá” con el nombre del heredero.

Esta posición de difunde en círculos áulicos del gobierno, lo retransmiten funcionarios y ayer, de visita en Bariloche, el legislador Facundo López, vocero calificado del mandatario provincial, adelantó que Junto Somos Río Negro “va ofrecer a los rionegrinos un candidato que va a satisfacer sus expectativas”.

Con ese norte se pretende llevar tranquilidad a propios y extraños. También destacó que “tenemos intendentes y legisladores que tienen capacidad para poder seguir llevando adelante este proyecto que encarna el gobernador Alberto Weretilneck y llegado el momento vamos a tener que definir quién encabeza el proyecto”.

Este será el mensaje a difundir hacia adelante para apaciguar ansiedadese insistir en que la definición del candidato “no será una cuestión unipersonal de Alberto”, sino una decisión del conjunto.

Resolver el nombre del candidato de Juntos para el 2019 es central, pero también no es menor fijar la fecha de las elecciones.

La única certeza al momento es que se reafirma que no habrá alianzas con otros partidos porque “los rionegrinos confiaron en nosotros por ser un partido nuevo, sin ataduras nacionales”, como definió Facundo López.