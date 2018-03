Encubrimiento-AMIA: Cimadevilla denunció a Garavano

La pelea entre el ex titular de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, llegó a los tribunales. El radical denunció penalmente al funcionario por “encubrimiento” por la decisión de no acusar a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el juicio por el desvío de la investigación del atentado.

El ex senador pidió que se investigue a Garavano, a otros integrantes de su cartera y al abogado José Console por los presuntos delitos de “abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y encubrimiento”.

La presentación, que recayó en el Juzgado de Julián Ercolini, se produjo tras el desplazamiento de Cimadevilla de la Unidad y la disolución del organismo, en medio de la fuerte interna por la orden del ministro de no acusar a los fiscales Mullen y Barbaccia en los alegatos del Estado Nacional en el juicio por encubrimiento de la investigación original del atentado a la AMIA.

“La extrema gravedad institucional de la situación planteada me impone la obligación de poner en conocimiento de las autoridades judiciales, en orden a la posible comisión de delitos (…) La secuencia de hechos que concluyeron con el dictado de la Resolución MJ No. 51 y la nómina de las personas que se han visto involucradas en esta saga”, agregó Cimadevilla en la denuncia.

Además de Garavano y Console, abogado designado a último momento para encabezar el alegato, la presentación de Cimadevilla señala a el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; a Esteban Conte Grand (ex jefe de Gabinete), Ricardo Martín Casares (actual jefe de Gabinete), los asesores Martín Gershanik, Manuel Izura y Leonardo De Martini, Miguel Angel Inchausti (letrado del ministerio en la Unidad Especial AMIA), Damián Crespon (Director General de Asuntos Jurídicos) y Luis Ortea, letrado de la cartera.

En declaraciones a FM La Patriada, Cimadevilla había denunciado que “el ministro Garavano fue el que pidió absolver a los fiscales” porque “quiere entorpecer la causa AMIA”.

El dirigente radical chubutense sostuvo que de cara a los alegatos del proceso que se lleva adelante contra el ex juez Juan José Galeno, el ex presidente Carlos Menem y el ex jefe del servicio de inteligencia Hugo Anzorreguy, entre otros, la Unidad AMIA sostenía “que los fiscales Mullen y Barbaccia debían recibir una condena, pero Garavano por una cuestión de amiguismo ordena no acusar a los fiscales”.

“El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, encubre la causa AMIA por amiguismo. Esto es un proceso judicial, las especulaciones pueden ser muchas pero no podemos apartarnos en una querella de lo que está en el expediente”, apuntó, respecto al juicio en el que se investiga la responsabilidad penal que tuvieron quienes investigaron el atentado en primera instancia, por haber desviado o plantado pruebas.

En paralelo a la denuncia de Cimadevilla, un grupo de familiares de víctimas del atentado a la AMIA envió una carta Garavano para cuestionarle la “destrucción” de la Unidad Especial de Investigación y el apartamiento de su titular.

“Para usted es más importante una disputa personal que contribuir a avanzar en el objetivo de seguir investigando el atentado a la AMIA”, manifestaron los familiares Luis Czyzewski, Ana María Blugerman, Mario Averbuch, Sofía Guterman, Alberto Guterman, Fernando Losz y Mónica Kleiman.

Señalaron que Garavano dio “un argumento pobre y poco sostenible” para la eliminación de la Unidad “ya que era público que los más de veinte contratos que tenía esa Secretaría se abonaban con fondos provenientes de una Ley especial y no del presupuesto ordinario de ese Ministerio”.

(Fuente: LaPolíticaOnLine)