(ADN).- Con duras críticas al gobierno de Mauricio Macri, la legisladora Roxana Fernández recordó un nuevo aniversario del golpe cívico- militar que sufrió nuestro país en 1976. La dirigente del oficialismo remarcó que “éste y todos los 24 de marzo nos encontrarán organizados, porque esta lucha es parte de nuestra historia y no queremos un país sin historia”.

La parlamentaria de Juntos Somos Río Negro lamentó que “el gobierno nacional no participe de actos oficiales, ya que durante muchos años hemos tenido una política de derechos humanos bien activa y un Estado no solo presente en las conmemoraciones, sino con un fuerte y concreto apoyo hacia los organismos”. “Ahora, en cambio, no solo están cuestionados esos espacios por discursos de los propios funcionarios, suscribiendo a la teoría de los dos demonios o discutiendo el número de desaparecidos, sino que además parece un signo de la época el privilegio de muchos ex represores en prisiones domiciliarias o la parálisis considerable en los Juicios por delitos de lesa humanidad”.

“En nuestro país el neoliberalismo continuó con la lógica de la dictadura, siempre quebrantando los derechos de los trabajadores, y lo que no pudo destruir la dictadura lo hizo el neoliberalismo de los gobiernos democráticos”, aseveró Fernández y agregó: “por eso me preocupa cómo en el discurso social va ganando fuerza un contexto represivo que legitima acciones como la del policía Chocobar o tantas otras actitudes violentas de gendarmería, para citar solo algunos ejemplos”.

Por último la legisladora destacó “la necesidad de conmemorar este aniversario juntos y movilizados, exigiendo que se siga juzgando y condenando a los represores por delitos de lesa humanidad, pero también a los cómplices civiles y eclesiásticos: porque solo un país que se apropia de su historia, será podrá cerrar sus heridas reafirmándose en la base de la paz, la verdad y la justicia”.