Despenalización del aborto: ATE se pronunció a favor

(ADN).- El gremio estatal ATE se metió de lleno en el debate por la despenalización del aborto y se pronunció a favor. Recordaron que las muertes por abortos inseguros en Argentina representan el 17% del total de las muertes maternas en el trienio 2014-2016. Y avalaron que se impulse la ley en el Congreso.

El documento

“En el marco de la proximidad del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Asociación Trabajadores del Estado de Río Negro abrió un amplio debate dentro de sus cuerpos orgánicos de conducción y resolvió declararse a favor de la despenalización del aborto y por la libre elección de las mujeres.

Fruto del consenso profundo y maduro se arribó a la conclusión que no se declara en favor ni en contra del aborto, ya que ese no es punto en debate de este momento, sino en contra de la penalización de las mujeres que deciden realizarse un aborto.

Es que las muertes por abortos inseguros en Argentina representan el 17 por ciento del total de las muertes maternas en el trienio 2014-2016. Es decir que 2 de cada 10 de las mujeres fallecidas por causas maternas murieron por abortos inseguros: 47 mujeres por año.

Por esto, desde el Sindicato se destacó la importancia de que se lleve adelante el tratamiento de la ley en el Congreso para que las mujeres puedan decidir en condición de igualdad sobre sus cuerpos.

Según datos que se desprenden de las cifras oficiales del Ministerio de Salud se realizan alrededor de 500.000 abortos al año en condiciones de clandestinidad, situación que pone en riesgo principalmente a mujeres de bajos recursos, que no pueden pagar los altos costos que implica esta práctica penalizada y acuden a métodos riesgosos o a una atención no profesionalizada. Actualmente unas 153 mujeres se atienden por día en hospitales públicos por complicaciones por estas intervenciones.

En el marco del debate, también ha quedado expuesto que la legalización del aborto acompañada de políticas públicas de prevención no implica el crecimiento de esta práctica, sino que en algunos países hasta ha disminuido. Es por esto que desde ATE se levanta la bandera de: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Vale la pena recordar que ATE y la CTA Autónoma son parte de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde su nacimiento en 2005, entendiendo que el derecho a la salud sexual y reproductiva es parte de los derechos humanos de las mujeres”.