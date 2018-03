Desafuero de CFK: Cambiemos avanzó y Pichetto estalló

Cambiemos exigió acelerar en la Comisión de Asuntos Constitucionales el debate por el desafuero y pedido de detención de Cristina Kirchner y logró enfurecer a Miguel Pichetto, que ya anticipó que su bloque lo rechazará por no existir sentencia firme.

“Me molesta que se aproveche una coyuntura para buscar un título en los diarios”, se enfureció el rionegrino, ante la insistencia del oficialismo por saber cuándo se conocerá el destino de la ex presidenta, que es miembro de la Comisión pero no fue. No va nunca a ninguna.

Pichetto logró imponer al catamarqueño Dalmacio Mera como presidente de la Comisión y el criterio del bloque es demorar otros 60 días el pedido de desafuero de Cristina. Es el plazo que prevé la ley para tratarlo en comisión y se cumplió el 6 de marzo, pero el rionegrino considera que debe volver a contarse cuando la Comisión cambia de autoridades.

Si bien la citación sólo incluía “elección de autoridades”, Cambiemos no perdió la oportunidad de hablar de la ex presidenta.

“Hay una cantidad de temas, entre ellos situaciones que preocupan no solo al Senado, sino a la sociedad, como los pedidos de desafuero de algunos senadores”, chicaneó el macrista Ernesto Martínez. El otro es el de Carlos Menem, también respaldado por el PJ.

Y sugirió que “en el primer miércoles que nos reunamos, estos desafueros tengan tratamiento, en el orden que en su momento se disponga”. Pichetto respondió tranquilo. Recordó que el plazo de 60 días está cumplido y por lo tanto el desafuero puede tratarse en la sesión como desafió la propia ex presidenta en diciembre. “No perdamos tiempo en debates estériles”, solicitó.

Pero el radical Luis Naidenoff, jefe del interbloque Cambiemos, tomó la propuesta de Martínez para repasar los desafueros. Un rato después, por radio, recordó que en el peor de los casos el desafuero se tratará el 6 de junio, fecha límite para debatirse en el recinto.

Tras una larga defensa a Cristina de Marcelo Fuentes (citó la caída de Perón en 1955, Facebook y los periodistas), Pichetto perdió los estribos.

“Me molesta cuando se incumplen las reglas”, gritó y anticipó que cuando se debate el tema repasará un acuerdo internacional votado por el Gobierno.

“No queremos un título en los diarios, pero no podemos mirar los diarios”, intentó bajar el tono el radical Ángel Rozas.

Mera dijo que hará un informe sobre todos los desafueros y “demás temas de trabajo” para tratarlo la próxima reunión. El futuro de Cristina se impuso como tema principal.

(Fuente: LaPolíticaOnLine)