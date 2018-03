Caso Solano: la querella sospecha de amenazas a testigos

(ADN).- Al finalizar los testimonios de la audiencia de hoy en el juicio por la desaparición del trabajador rural Daniel Solano, ocurrida el 5 de noviembre del 2011, el abogado de la querella, Leandro Aparicio, solicitó la detención preventiva de todos los imputados “hasta tanto se concreten las declaraciones testimoniales” de las personas que han sido debidamente citadas y que hasta el momento no han acudido.

De esta manera sobrevoló la idea de posibles amenazas a testigos, incluso ante la ausencia de algunos al momento de declarar en las audiencias donde los imputados son policías de Río Negro.

“No es casualidad que casi ninguno de los testigos de Choele Choel (…) haya venido a declarar. Entiendo que no están dadas las condiciones de seguridad de los testigos estando los señores imputados en libertad. Por eso solicito su detención hasta tanto se sustancien los testimonios”, afirmó Aparicio.

Por su parte la Fiscal de Cámara Teresa Giuffrida señaló que “también (le) resulta llamativo que un alto porcentaje de los testigos debidamente notificados no haya venido”, pero que debido al “plus de objetividad” que debe mantener como representante del Ministerio Público, no está hoy en condiciones de acompañar la solicitud de la querella, por carecer de elementos objetivos que permitan sostener la existencia concreta de amenazas o temor fundado de los testigos ausentes. “No obstante, en caso de tomar conocimiento de alguna denuncia de este tipo, esta Fiscalía acompañará a la querella en su pedido de detención”, destacó la Fiscal.

Tratado el tema, en un cuarto intermedio, al reanudarse la audiencia, el Tribunal resolvió “no hacer lugar a la solicitud de prisión preventiva de los imputados”, remitiéndose “en un todo a las razones, argumentaciones y conclusiones que ha dado la señora Fiscal”.

De esta manera se realizó hoy la octava jornada del juicio oral y público por el “caso Solano”. que comenzó pasadas las 9 y finalizó cerca de las 13.

Una primera testigo, oriunda del Valle Medio, declaró en la sala durante poco más de media hora. La segunda declaración se realizó por sistema de videconferencia y fue la continuación del relato de una testigo protegida y de identidad reservada que había comenzado a testificar el pasado 15 de marzo. En aquella oportunidad el acto debió suspenderse por razones procesales y técnicas, por lo que la declaración se completó hoy.

Otros dos testigos que estaban debidamente notificados no concurrieron a la citación de la fecha y otros tres, finalmente, no asistieron por no haber podido ser notificados de manera fehaciente.

El debate continúa el próximo jueves 5 de abril, a partir de las 9, en la sala de audiencias N° 5, ubicada en el subsuelo de la Ciudad Judicial. Por razones de agenda laboral de las partes, no habrá audiencia el próximo martes 3 de abril.