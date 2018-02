Postergan adhesión a la ley de Responsabilidad fiscal

(ADN).- La adhesión de Río Negro a la ley nacional de Responsabilidad Fiscal no será tratada por ahora en la Legislatura, a pesar de la formalidad de la convocatoria a sesiones extraordinarias dispuesta por el gobernador Alberto Weretilneck, acompañando su nota 1/18, cuando giró al parlamento el Decreto de Naturaleza Legislativa para tratar esta adhesión, a pesar que el plazo fijado por Nación vence al fin de junio.

En la reunión de ayer de la comisión de Labor Parlamentaria los legisladores del oficialismo no apuraron el tratamiento del decreto del Ejecutivo, incluso no le pusieron fecha a futuro, anticipando dos caminos posibles: darle tratamiento en el período ordinario o dejarlo sin tratamiento por 90 días para que automáticamente quede aprobado.

De esta manera los legisladores de Juntos Somos Río Negro desactivan cuestionamientos opositores que observan en la premura del Ejecutivo por contar con una herramienta -que facilita el gobierno nacional- para nuevos endeudamientos de la provincia, que con seguridad no pagará la actual administración. En definitiva un refinanciamiento de los pasivos provinciales.

Esta interpretación no es un juego de hipótesis, sino que se encuentra en la letra misma de los fundamentos expresados en la nota de elevación del Decreto de Naturaleza Legislativa, donde el propio mandatario plantea la necesidad de esta adhesión a la ley nacional porque “autoriza y prevé mecanismos de endeudamiento vedados en el marco de la Ley antes de su modificación”.

El texto es preciso en señalar que la ley de Responsabilidad Fiscal “permite a la Provincia a acceder a nuevo endeudamiento cuando el mismo constituya un refinanciamiento del existente y en la medida en que tal refinanciación resulte un mejoramiento de las condiciones pactadas en materia de monto o plazo o tasa de interés aplicable, y/o los financiamientos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito o préstamos con características de repago/devolución similares, y de programas nacionales, en todos los casos sustentados en una programación financiera que garantice la atención de los servicios pertinente”.

Y si hay dudas aclara que “por lo tanto, hasta la adhesión de la ley en cuestión, el acceso de la Provincia al refinanciamiento de sus deudas resulta severamente restringido o imposible, lo cual se contradice con las necesidades urgentes de refinanciación o reprogramación de pasivos de aquella”.

También la adhesión a la ley Nacional 25.917, permite a los Gobiernos Provinciales a acceder a operaciones de endeudamiento con organismos que no pertenezcan al Sector Público no Financiero, con previa autorización del Gobierno nacional, pudiendo además, acceder a operaciones de endeudamiento provenientes de programas con financiamiento de Organismos Multilaterales de Crédito y de programas nacionales, siempre que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal no informe incumplimiento de los principios y parámetros de la presente ley, lo cual resulta conveniente para el patrimonio provincial.