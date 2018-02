Ley de responsabilidad fiscal. La adhesión llegó al parlamento

(ADN). – El gobernador Weretilneck envió a la Legislatura de Río Negro el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1, del 31 de enero, donde la provincia adhiere a la Ley Nacional nº 27428, modificatoria de la Ley Nacional nº 25917, estableciendo el “Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”, con el propósito de contar con la aprobación parlamentaria de la norma nacional.

También remitió copia del Decreto nº 39, también del 31 de enero de 2018, que dispone la convocatoria a sesiones extraordinarias para el tratamiento de este Decreto de Naturaleza Legislativa nº 01/18, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 181º Inciso 6) de la Constitución Provincial.

Por este motivo esta mañana habrá reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria que deberá establecer la fecha de una sesión de la Legislatura para tratar la propuesta del Ejecutivo provincial.

El procedimiento es el tratamiento en una sesión extraordinaria y o postergarlo, en cuyo caso transcurridos 90 días de su recepción por la Legislatura, sin haberse sancionado el decreto de gobernador se convierte en ley.

En el mensaje del mandatario de la nota 1/18 al parlamento rionegrino, hace referencia al acuerdo firmado el 16 de noviembre de 2.017, denominado “Consenso Fiscal” entre el Poder Ejecutivo Provincial y Nacional, el cual fue ratificado mediante la Ley Provincial Nº 5.262, donde Río Negro se comprometió a aprobar el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno y adherir a ese régimen y sus modificaciones, antes del 30 de junio de 2.018.

Sin embargo, Weretilneck pide al parlamento ahora la necesidad de la adhesión inmediata a la Ley Nacional Nº 27.428, en tanto “autoriza y prevé mecanismos de endeudamiento vedados en el marco de la Ley antes de su modificación”.

Sostiene que la norme “permite a la Provincia a acceder a nuevo endeudamiento cuando el mismo constituya un refinanciamiento del existente y en la medida en que tal refinanciación resulte un mejoramiento de las condiciones pactadas en materia de monto o plazo o tasa de interés aplicable, y/o los financiamientos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito o préstamos con características de repago/devolución similares, y de programas nacionales, en todos los casos sustentados en una programación financiera que garantice la atención de los servicios pertinente. Por lo tanto, hasta la adhesión de la ley en cuestión, el acceso de la Provincia al refinanciamiento de sus deudas resulta severamente restringido o imposible, lo cual se contradice con las necesidades urgentes de refinanciación o reprogramación de pasivos de aquella”.

También la adhesión a la ley Nacional 25.917, permite a los Gobiernos Provinciales a acceder a operaciones de endeudamiento con organismos que no pertenezcan al Sector Público no Financiero, con previa autorización del Gobierno nacional, pudiendo además, acceder a operaciones de endeudamiento provenientes de programas con financiamiento de Organismos Multilaterales de Crédito y de programas nacionales, siempre que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal no informe incumplimiento de los principios y parámetros de la presente ley, lo cual resulta conveniente para el patrimonio provincial.

Dice el gobernador que “se advierte claramente las conveniencias financieras que implican para la Provincia de Río Negro las modificaciones impuestas por la Ley Nacional Nº 27.428, transformándose en un requisito ineludible para poder acceder, con la mayor celeridad posible, al refinanciamiento de pasivos financieros de la provincia en mejores condiciones que las existentes”.