Frente Grande pide frenar la privatización del Cerro Catedral

El Frente Grande Bariloche cuestionó el proyecto de readecuación contractual que presentó el Intendente Gustavo Gennuso, al Concejo Municipal y expone las contradicciones con las resoluciones firmadas por el Intendente en el año 2016 y le pide al jefe comunal que “enfrente al poder y frene esta privatización del Cerro, que no le haga el trabajo sucio a los que operan en las sombras” y que “va a pasar a la historia de la ciudad como el Intendente que entregó el mayor patrimonio público de Bariloche a una empresa privada amiga del poder”.

El FG plantea una serie de irregularidades de la propuesta y deja expuesto los interrogantes sobre cuáles son los motivos que llevan al jefe comunal barilochense a tomar tal determinación.

Se cuestiona el compromiso empresario de invertir 22 millones de dólares en cinco años hasta el 2023 y recién en el año 2033 se analizarán nuevas inversiones que no están contempladas en la presente readecuación contractual; se le dejan sin efecto todas las sanciones y multas que le labró el Municipio a CAPSA; la empresa entregará 5 millones de pesos para construir gimnasios y apadrinará tres espacios verdes y no se determina si estos aportes se descontarán del canon; no se establece quien proveerá los Servicios públicos e infraestructura para el desarrollo urbano del Cerro y se acuerda cambiar las áreas y usos asignados para el desarrollo urbanístico por el Pliego del año 1992 y se incorporan nuevas áreas. Esto queda abierto a posteriores negociaciones con la empresa, pudiendo abarcar más hectáreas que las previstas originalmente.

También sostiene el Frente Grande Bariloche que hay interrogantes que surgen de contradicciones institucionales y políticas. Se pregunta: por qué en el año 2016 el Intendente tenía una postura contraria a la readecuación contractual por considerarla ilegal y ahora la impulsa; por qué los puntos que se cuestionaban en la presentación del año 2016 ahora se aprueban sin objeciones; por qué el municipio se arriesga a aprobar una readecuación contractual con semejante endeblez jurídica.

Las inconsistencias legales quedan en evidencia cuando el municipio para comprar algunas resmas de papel tiene que cumplir una serie de rígidas normas y por otro lado pretende entregar de hecho valiosas tierras fiscales y extender 30 años más una concesión otorgada por licitación internacional.

Además interroga por el motivo de aprobar una iniciativa de esta envergadura a las apuradas, sin consultar a la ciudadanía y solamente teniendo el apoyo de dos partidos políticos y por ende cuáles son las presiones políticas y económicas que tiene el intendente Gennuso para entregar semejante patrimonio público a una empresa.