Javier Giménez: “La verdad siempre sale a la luz”

(ADN).- El ex intendente de Ramos Mexía, Javier Giménez, salió a defenderse de las acusaciones en su contra mientras comandó los destinos de la ciudad, tras el dictamen de la Auditoría General que hizo pública el Tribunal de Cuentas Municipal: “las mentiras tienen patas cortas”.

La Auditoria General, Legal, Técnica, Contable y Administrativa realizada al Poder Ejecutivo, expuestos públicamente por el Tribunal de Cuentas Municipal, comprendió el período 10-12-2015 hasta el 30-06-2017, después que Giménez dejó la intendencia.

“La auditoría puso luz y cortó todas las redes de mentiras que con muy mala intención y con el fin de ocuparse más de mi perjuicio que de las propias obligaciones, enlodaron todo lo que construimos y dejamos en nuestra localidad, buscando desdibujar el perfil de mi gestión ante la opinión pública. Y ese trabajo sistemático estuvo a cargo del concejal de la minoría, Ramiro Huinca, quien en calidad de ´vocero oficial´ repitió en todo medio de prensa posible el mismo verso: que la gestión anterior tuvo una administración fraudulenta… y resultó a la inversa”, dijo Giménez en declaraciones radiales.

Expresó que “después de haber escuchado atentamente la lectura de los dictámenes realizados por la Presidenta del Tribunal de Cuentas, con el equipo auditor a su lado, queda a las claras que desde el inicio de su gestión el Poder Ejecutivo actual ninguneó a los dos poderes restantes, el Contralor y el Legislativo, incumplió la Carta Orgánica y llevó adelante una administración carente de legalidad institucional, administrativa y financiera se lo mire por donde se lo mire”.

Giménez resaltó que “no quiero pasar por alto que estos dos años de persecución política han tenido como meta esconder y tapar el superávit económico y patrimonial que dejamos, hoy publicado y documentado por una auditoria externa protocolizada ante escribano público y certificada por el Colegio de Ciencias Económicas”.

Y continuó, “De modo que uno podría pensar, a la luz de los datos de esta auditoría, que es la actual gestión la que planificaba realizar una gran estafa con los fondos públicos locales. Si consideramos que en sólo 18 meses de gestión, hoy deben responder por un faltante de más de 22.000.000 de pesos, mejor ni proyectemos el desorden al 31-12-17, porque posiblemente esa cifra se incrementará mucho más siendo el fraude mayor aún”.

“Entiendo asimismo que el concejal Ramiro Huinca debería ser investigado ya que incumplió las normativas vigentes al percibir dos sueldos del estado, lo que no tardará en salir a la luz, convirtiéndolo en un estafador”, exhortó.

Finalmente el ex intendente destacó que “Es muy grato e innovador el precedente generado en Ramos, que un Poder del Estado Municipal emita los resultados de una auditoria públicamente, no ocultando nada, sino transparentando la verdad y la realidad de los papeles y los números. Todo esto demuestra que de nada sirve a una comunidad ser conducida por un Poder Ejecutivo con funcionarios con soberbia que dicen saberlo todo y en realidad son de baja moral. Solo quedarán en la memoria del pueblo como difamadores empedernidos que buscan crear miseria, descontento y miedo y, como no saben construir el éxito, se dedican a destruir los logros de los demás, usando sin miramientos a personas desprevenidas y de buena fe para lograr sus perversos cometidos; pero en realidad como todos sabemos, ´la mentira tiene patas cortas´ y la verdad siempre sale a la luz”.