Después de la TDA, despidos en Radio Nacional

(ADN).-El ajuste en los medios públicos llegó a Radio Nacional, donde esta mañana decenas de trabajadores se enteraron que fueron despedidos, lo que provocó que los gremios del sector organizaran una vigilia en la puerta de la emisora. La situación fue ventilada en redes sociales desde muy temprano.

Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios Públicos, lanzó un plan de reestructuración en el área, en línea con los pedidos de achique del Ministerio de Modernización. Tras la etapa de las jubilaciones anticipadas y los retiros voluntarios, ahora comenzaron a ejecutarse despidos, como se vio la semana pasada en la Televisión Digital Abierta (TDA).

Según explicaron los representantes gremiales de los trabajadores de Radio Nacional se sabía que habría despidos (la semana pasada realizaron asambleas ante los rumores), pero los sorprendió la forma elegida por las autoridades para concretarlos, informó LaPolíticaOnLine.

Es que no hubo telegramas ni un listado de despedidos. Los trabajadores se enteran si continúan o no en la radio una vez que llegan y “fichan”. Si el sistema no los identifica es porque los echaron y la seguridad no los deja ingresar.

Hasta el momento, no hay datos acerca del número de despedidos, ya que no existe un listado oficial. “Esto se suma a la perversidad del vicedirector de la radio, Pablo Ciarliero, a quien vimos filmándonos en las asambleas, que se niega a darnos la lista de la gente que va a despedir. Con lo cual no sabemos”, explicó a radio AM 750 Carlos Saglul, delegado y secretario adjunto del gremio SiPreBA.

Extraoficialmente, se habla de unos 400 despedidos en todas las emisoras de Nacional.

“Suponemos que esta es (la tanda de despidos) más grande. Hasta ahora lo que estuvieron bajando eran contratos artísticos, los que se hacen para un programa en particular. Lo que no había pasado es que despidan de la planta de eventuales, compañeros que tienen 7,8 o 10 años en la radio. Para nosotros legalmente son planta, pero además estamos discutiendo el pase a planta y en el medio de la discusión hay despidos”, afirmó Saglul.

El gremio SiPreBA denuncia un intento de “vaciamiento” o reducción al mínimo de la radio. “Nosotros somos 45 emisoras, por la falta de gente muchas radios los fines de semana trasmiten en cadena porque no tienen operadores, ellos admitían la falta de gente. Sin personal ¿cómo hace para funcionar un sistema de radios?”, completó el dirigente.