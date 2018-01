“Desde que asumió Macri, Río Negro ha empeorado”

(ADN).- “Voy a trabajar para que Martín Soria sea gobernador”. “El megadecreto no hace más que echar por tierra el acuerdo que tenía con los gobernadores”. “La pseudo oposición recién ahora se da cuenta que la política que lleva adelante Mauricio Macri”. “Los anuncios del Gobierno son puro humo como fue el Plan Patagonia”. “Lamento muchísimo que a algunos los escucho hablar de unidad recién ahora. Creo que esa unidad tendría que haberse logrado antes, en agosto y octubre”.

Esta y otras frases son parte de un reportaje que Página/12 le realizó a la diputada María Emilia Soria.

–¿Cómo imagina el año parlamentario con el Gobierno decidido a evitar el Congreso y avanzar en muchas de sus propuestas por decreto?

–Es decepcionante, como incluso lo ve la pseudo oposición que recién en el último tramo del año pasado notó que Mauricio Macri no está dando en la tecla con sus propuestas. Lamento muchísimo que haya decidido asumir ese reformismo por decreto, pero creo que depende de nosotros y la voluntad de quienes somos oposición –porque hay que recordar que en la reforma provisional solo votaron a favor 127 diputados y el resto nos opusimos– ponernos de acuerdo, trabajar en los puntos que nosotros queramos tratar y que le interesa a la gente porque somos el tercer poder del Estado. Lamento que el Presidente no se haya enterado y siga infringiendo la Constitución. Tanto que decían que iban a respetar las instituciones y la república, terminaron borrando rápidamente con el codo lo que prometieron y escribieron con la mano.

–La mayoría de los bloques opositores se han manifestado en contra del megadecreto presidencial ¿Considera posible que ambas Cámaras del Congreso lo revoquen?

–Creo que sí. Sobre todo porque después de la última sesión que tuvimos en Diputados quedó demostrado que lo que está llevando adelante Macri, desde Villa la Angostura o de dónde esté de viaje, no está dando en la tecla y sobre todo para los gobernadores. Este megadecreto no hace más que echar por tierra el acuerdo que tenía con los gobernadores. Por eso creo que van a ser mucho más los legisladores que buscaremos ponernos de acuerdo entre los distintos bloques opositores en el Senado y Diputados. De lo contrario vamos a seguir sin obras para las provincias. Lo que pasó ahora con el acuerdo de la Participación Pública Privada con los empresarios donde ni siquiera hubo una foto me hace acordar al Plan Patagonia: puro humo de anuncios que no se concretan y que hace mucho estamos esperando. Pasa en mi provincia, con un gobernador (Alberto Weretilneck) que ha aplaudido cada una de las medidas de Macri y sin embargo hasta ahora no ha llegado un solo auxilio.

–¿El Parlamento puede revertir el DNU de Macri que eliminó el reembolso por exportaciones a los puertos patagónicos?

–Sí porque ya hay información de que en 2017 han caído las exportaciones de peras y manzanas desde nuestros puertos, que para nuestra provincia y toda la Patagonia es fundamental. Vamos a insistir en recuperar ese beneficio como el de los combustibles, por lo que ya hemos presentados proyectos de leyes. Lamento la actitud de muchos diputados patagónicos oficialistas no puedan caminar muy tranquilos por la calle porque le han dado la espalda a sus vecinos y bajado el pulgar a las economías regionales por apoyar estas políticas del Gobierno central.

–El Gobierno les pone piso a las paritarias con la excusa de combatir la inflación al tiempo que dicen que hay que “aprender a convivir con los aumentos de combustibles”. ¿Cómo lo interpreta?

–Eso lo dice alguien que no ha pasado hambre, que no sabe los que es que no te alcance la plata, como lo vivimos a diario en Río Negro. Espero que los sectores sindicales estén a la altura de la situación. Ahora otra vez por decreto suspende la paritaria nacional docente y por segundo año consecutivo en la ilegalidad total.

–¿Cómo ve la situación económicosocial en su provincia?

–Ha empeorado. Desde que asumió Macri han cerrado muchísimos galpones de empaque de fruta. Han cerrado comercios y ver largas filas de gente de una y dos cuadras por un puesto de trabajo, que yo con 32 años no había vivido. Te asusta cuando un vecino que vive con los justo te dice que le llegó una factura de 3 mil pesos de luz. También ha empeorado las expectativas que tiene la gente. La localidad de El Bolsón ha tenido un 30 y 40 por ciento menos de turistas que el año pasado, por más que algunos se esmeren por echarles la culpa a los mapuches. Lo mismo sucede en Las Grutas, en el sector atlántico de mi provincia. Esto es un síntoma que las cosas no están bien. Si la gente no tiene como irse de vacaciones porque no tiene plata, porque ha tenido que ahorrar para cubrir los costos excesivos que hoy tenemos para vivir. De esto tiene nombre el responsable: Mauricio Macri.

–¿Cómo afecta a la provincia y a la Patagonia la política represiva del Gobierno contra las comunidades mapuche?

–Esto no es mas que inventar un enemigo que no existe, porque ellos han reconocido que la RAM es una entidad que no saben bien que es, pero que usan muchas veces para justificar la represión desmedida que ejerce el ministerio de Patricia Bullrich, contra la que ya hemos presentado dos proyectos de juicio político. Lo de Rafael Nahuel es claramente eso, un exceso de represión y mano dura que lleva adelante ese ministerio para proteger lo que ellos entienden como propiedad privada, que casi siempre es coincidente con algún magnate, ya sea Benetton, Lewis o algún otro de esa talla. No despejan una ruta particular, lo hacen sencillamente porque tienen temor que las comunidades reclamen lo que les pertenece. Es una cosa de locos. La verdad que asusta y que ellos mismos desde el Gobierno generan ese temor infundado que termina con la Prefectura matando por la espalda a un vecino de mi provincia creando una tensión en Bariloche que no es buena para nadie. En Río Negro tenemos municipios pluriculturales, con mas de 65 mil mapuches que también son nuestros vecinos y a los que el Gobierno nacional les de la espalda con esta política que retrasa muchísimo.

–Usted fue muy crítica con la actitud de los gobernadores que acordaron con el Gobierno nacional la reforma previsional. ¿Cree en la posibilidad de unificar al peronismo con vistas a 2019?

–Para los justicialistas, que somos de por sí frentistas, hablar de unidad siempre nos alegra. Lamento muchísimo que a algunos los escucho hablar de unidad recién ahora. Creo que esa unidad tendría que haberse logrado antes, en agosto y octubre, como hicimos en Río Negro y por eso obtuvimos un triunfo. La unidad bienvenida sea, de todos los sectores del justicialismo y como todos aquellos sectores del campo nacional y popular, porque tenemos una gran responsabilidad que es volver a recuperar el rumbo de este país.

–¿El peronismo se prepara para gobernar la provincia?

–En Río negro, sí. No estamos preparando para volver a conducir los destinos de la provincia que lamentablemente en estos últimos dos años, sobre todo, viene muy endeudada en muchos millones de dólares lo que aterroriza a las futuras generaciones. El gobernador no ha hecho más que aplaudir al gobierno nacional. Ojalá que este Titanic no naufrague, es muy difícil ver la luz al final del túnel, pero vamos a trabajar para gobernar Río Negro que es una provincia que tiene todo: valle, cordillera, un puerto de aguas profundas, que por suerte no han podido destruir y vamos a depender de eso para volver a generar riqueza en al provincia.

–En Río Negro ya tienen candidato definido, ¿no?

–Voy a trabajar muchísimo para que el Frente para la Victoria gobierne la provincia y Martín Soria sea el gobernador. Mi papel va a ser ponerme el overol y trabajar para eso.

–¿Le gustaría incorporarse a la gestión si ese objetivo se logra?

–Me encantaría continuar con la gestión de mi hermano en General Roca. Pero tenemos algo más importante por delante para todos, que es la provincia. Pero además de que faltan dos años para eso lo importante ahora es el contexto en el que estamos donde la gente la está pasando mal. Así como a la gente les aumentaron las tarifas a los municipios también y los municipios y los concejales son las primera fila, el primer eslabón del frente de batalla. Los primero que van a sentir el olor a caucho quemado de las cubiertas van a hacer los municipios. Tenemos un panorama muy difícil por delante y no creo que a la gente le guste que hablemos de candidaturas faltando tanto tiempo y habiendo terminado hace muy poco una campaña electoral. La gente nos quiere ver trabajando y estando a la altura de las circunstancias frente a un panorama desalentador y generando iniciativas por lo menos para frenar algunas de las cosas que la sacuden todos los días.