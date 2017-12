Usina: Vecinos de Sierra Grande se oponen a la consulta

(ADN).- El sector de vecinos autoconvocados de Sierra Grande y Playas Doaradas manifestó su repudio a la consulta popular que se realizará el próximo domingo en la ciudad, para determinar cuál es consenso social para emplazar en esa zona una central nuclear, un proyecto que impulsan el intendente Nélson Iribarren y el senador Miguel Pichetto.

Mediante un comunicado, expresaron:

“Sierra Grande no es una isla, forma parte de un Estado provincial que se manifestó respecto a la instalación de una planta nuclear en su territorio. Guste o no, la expresión de la ciudadanía se dio a través de las distintas movilizaciones, juntadas de firmas y además, a través de sus representantes y fue así que hoy tenemos una Ley Provincial que ha dicho NO a la energía nuclear en Río Negro.

El destino y los intereses de los sierragrandense no se pueden hipotecar con un proyecto que no resuelve el problema laboral actual.

Los representantes del pueblo en la Legislatura y quienes circunstancialmente fueron elegidos para administrar desde los poderes ejecutivos son los responsables de explorar alternativas viables que ofrezcan trabajo genuino, inclusivo y constante, sin perjuicios a futuro.

No hay espacio para especulaciones económicas o políticas partidarias. Decir que una planta nuclear dará trabajo a la comunidad que deambula en la búsqueda laboral que le permita un ingreso digno para la supervivencia familiar, es jugar con la necesidad a partir de una mentira. Porque los trabajos serán dentro de dos años, por corto plazo pero con consecuencias negativas por miles de años.

Una consulta popular que desconoce la Ley provincial y la Ordenanza Municipal –votada entonces también por el actual intendente empecinado hoy en la convocatoria- no hace más que generar falsas expectativas además de ser un gasto innecesario que el pueblo de Sierra Grande no está en condicione de afrontar. Así lo demuestran obras necesarias que no se concretan por falta de presupuesto. Pero sin embargo, se pretenden gastar más de 200mil pesos en esta consulta estéril, que pretende ser solo una encuesta local.

¿Qué se busca con una consulta popular? Con ésta iniciativa el bienestar del pueblo cada día se aleja más, porque coloca a los vecinos en confrontaciones inútiles, mientras los funcionarios ocupan horas de trabajo para proyectos que no generan beneficio social.

NO ES NO. Acá en Sierra Grande, en la Provincia de Río Negro, en la Patagonia, y en ningún punto del país. Porque nuestro NO es una apuesta a la vida.

Tenemos recursos naturales y riquezas extraordinarias en Sierra Grande y la Provincia de Río Negro toda que nos llevan a decir:

-SI a la planificación y el desarrollo respetando al entorno natural.

-SI al trabajo sustentable

-SI a los proyectos colectivos que desechen los intereses sectoriales o particulares

-SI al respeto de la Ley

-SI A LA VIDA”.

El documento está respaldado organizaciones de toda la provincia: M.A.R. (Movimiento Antinuclear Rionegrino) – Iglesia Evangélica del rio de la Plata – Asociación Árbol de Pie (Bariloche) – U.A.P. (Unión de Asambleas Patagónicas) – U.A.C. (Unión de Asambleas Ciudadanas) – UnTER CDC/ Escuela Rodolfo Walsh/Dpto. Pcial. Socioambiental “chico Mendes”. – Asamblea Permanente por el Agua (Allen). – Foro Ambiental y social de la Patagonia (Comodoro Rivadavia – Chubut).- C.T.A. AUTONOMA (Viedma).- C.T.A. AUTONOMA DE Rio Negro.- Asamblea Vecinal de Puerto Piramides.- Asamblea de Vecinos del Valle Conesa.- Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Carmen de Patagones.- Asamblea del Valle Medio.- Observatorio del Agua, Universidad Nacional de la Patagonia – Sede Esquel.- Fundación Ecosur, Neuquén.- Hermanas de la Misericordia de las Américas, comunidad argentina.- Pastoral Carcelaria de Fiske Menuco (Alto Valle de Rio Negro).- Proyecto Crecer con Esperanza, Fiske Menuco (Rio Negro).