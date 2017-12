Robo a Jara: identificaron al ladrón, pero está libre

(ADN).- El Ministerio Público encontró a la persona que ingresó a la casa del Jefe de la Policía de Río Negro, Daniel Jara, y le sustrajo una computadora. Le iniciarán cargos pero no está detenido, ya que no tiene antecedentes, la pena del delito sería en suspenso y no representa riesgos de fuga ni entorpecimiento de la causa.

Oficialmente no se informó la identidad de la persona, sólo la edad: 22 años.

En la tarde de ayer, la Fiscalía le solicitó al juez Favio Corvalán un allanamiento a una vivienda particular, en la que se encontró el cuchillo que había sido denunciado como robado, informó la Procuración. Momentos después, el Gabinete Criminalística cotejó huellas dactilares que habían sido levantadas en el lugar del hecho con resultados positivos respecto del imputado.

Para sustentar la formulación de cargos, se cuenta además con el relato de la denunciante realizado por intervención de la Comisaría Primera, con la actuación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y del mencionado Gabinete.