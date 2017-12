Re-re: “no me lo permite la Constitución”

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck admitió hoy que la Carta Magna rionegrina no lo habilita a presentarse a un nuevo período, pero ratificó que a su vice ese impedimento no lo alcanza. De todos modos, no dijo si impulsará una reforma de la Constitución para modificar la cláusula y obtener una re-relección.

Frente a la consulta periodística sobre si piensa presentarse en 2019, dijo: “no me permite la Constitución”. Fue hoy en un contacto con la prensa luego de la presentación del proyecto Paseo Sol del Río de Crown Casinos en el club Sol de Mayo.

La repregunta fue inmediata: al vice sí se lo permite? “A Pedro sí” respondió, porque “lleva un solo mandato” explicó. Y recordó que él ingresó al gobierno con la fórmula que integraba a Carlos Soria, en cambio Pesatti fue elegido como presidente del Parlamento. Había llegado ahí como legislador.

Después desmintió que haya habido distanciamiento político con su vice: “nunca tuvimos problemas, está todo intacto”, aseguró.

Weretilneck también se refirió a la cesión legislativa, salarios, Plan Castello y las jubilaciones:

-“Enviaremos a la Legislatura para su aprobación, el Pacto Fiscal (firmado con Nación), el Presupuesto y el Paquete Fiscal rionegrino”.

-“El Presupuesto prevé un un incremento salarial de entre el 12 y 15% que es lo que se estima que será la pauta inflacionaria del 2018, según estimaciones del gobierno nacional”.

-“Este año no superó el 23,5% la inflación, por eso no hubo reapertura de paritarias”. “Nuestro compromiso para evaluar el segundo semestre sigue en pie para las negociaciones del año próximo, si es necesario”.

-“En el presupuesto 2018 está previsto el pase de los becados a contratos”. “Es posible que haya una firma de un acta con los gremios, donde la provincia se compromete al pase”.

-“Les pedimos a diputados y senadores que acompañen el Pacto (Fiscal) porque lo que buscó el Acuerdo era evitar una baja del 5% de las jubilaciones, y garantizar con el impuesto a las ganancias y el impuesto al cheque que la ANSES tenga también los fondos para poder pagar a los jubilados, así, el consenso fiscal genera que todos cedamos algo y entre todos aportar para, al menos, sostener el poder adquisitivo de los jubilados”.

-“Lo importante del Plan Castello es que genera una serie de obras que marcan a Río Negro como una provincia productora, porque tienen que ver con el desarrollo económico”.

-“Las condiciones (credicticias y de devolución) para los municipios serán las mismas que para la Provincia”.