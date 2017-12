Presupuesto: “ajuste, antifederalismo y pobreza”

La senadora Magdalena Odarda rechazó el proyecto de Presupuesto 2018 porque “es el presupuesto del tarifazo, ajuste, endeudamiento, antifederalismo y pobreza”. Dijo que el Plan Patagonia es “una cáscara vacía”. Y dijo que en Río Negro “ya no es negocio producir” en clara alusión a la fruticultura.

“Este presupuesto reduce los subsidios, transfiriéndole al conjunto de los hogares la reducción del gasto vía aumento de las tarifas de luz y gas, así como también mediante el incremento de los costos del transporte. Un ajuste que se suma al recorte a 17 millones de jubilados, las pensiones a veteranos de guerra y la AUH, a través del cambio del índice de movilidad”, explicó la parlamentaria.

Odarda detalló que el Plan Patagonia, anunciado en febrero por el Presidente junto a los gobernadores, “es sólo una cáscara vacía, ni se nombra en el presupuesto, tiene asignado 0 pesos”.

“El ajuste también se expresa en el sector de ciencia y tecnología, muy relevante en Río Negro. Y tampoco se reconoce ni resuelve la grave crisis de la fruticultura. En los Valles frutícolas de mi provincia ya no es negocio producir, o por lo menos no lo es para los productores primarios. Si no se producen cambios drásticos en el modelo de negocios, están condenados. Necesitamos respuestas de fondo, como la creación del Instituto de la Pera y la Manzana”, puntualizó Odarda.

Por último, la senadora del bloque RIO, lamentó que “con el proyecto en tratamiento se incremente el endeudamiento de nuestro país en más de 46.500 millones de dólares”. “La salida que nos propone este gobierno es más deuda, menos jubilaciones, menos trenes de pasajeros, despidos de trabajadores… mientras se bajan las retenciones a la minería y se regalan millones a empresarios que fugan divisas fuera del país”, expresó.