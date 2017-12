“La gente me pide que siga”, dijo el intendente de Catriel

Al cumplirse su segundo año de la actual gestión y el sexto período desde que asumió al frente del municipio de Catriel en 2011, el intendente Carlos Johnston señaló que “la gente me pide que siga, pero eso no depende de mí sino de ciertas circunstancias, yo no descarto no seguir. Sí voy a terminar el mandato, de eso estoy seguro. Presentarme en una tercera, lo definiré en 2019”. Las expresiones corresponden a una nota realizada por Miguel Villablanca, en C25N– Radio Alas de la localidad petrolera.

Al señalar aspectos importantes de la gestión, Johston recordó que “el intendente que se jugó en la renegociación de los contratos petroleros, fue Carlos Johnston” y enfatizó en que “nadie me puede decir que no hicimos obras, hemos hecho viviendas del municipio, kilómetros de redes de agua, kilómetros de cordón cuneta, más de 100 cuadras de asfalto, dos plazas, una de 10.000 metros cuadrados, deporte, cultura, una de las mejores fiestas, talleres, capacitaciones, una tecnicatura, ahora vamos por la escuela de oficios y tantas obras más para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

En cuanto a críticas recibidas desde la oposición sobre que debería dar un paso al costado si su estado de salud no le permite continuar normalmente con el cargo, el jefe comunal indicó que “las opiniones de terceros, y demás las escucho, las acepto, pero no tienen por qué empezarme a proscribir, que me vaya ahora o mañana de acuerdo a mi salud, porque ni idea tienen de lo que tengo y como puede ser la evolución”.

Presupuesto 2018

El Ejecutivo municipal de Catriel enviará a la Legislatura local el proyecto de presupuesto 2018, por el monto de aproximadamente 115 millones de pesos.

Johnston indicó que el presupuesto tiene mucha obra pública, como la construcción de los derivadores, iluminación de acceso sur, más cordón cuneta, asfalto, escuela de oficios, viviendas, muchas obras que van a generar trabajo para los catrielenses” y también, señaló “está el parque industrial donde hay muchas empresas que quieren ir poniendo en valor, con la apertura de calles, cordón cuneta y el parque solar que queremos construir”.

Carta Orgánica

Sobre la modificación de la Carta Orgánica municipal, que entrará en vigencia a partir del año próximo, el intendente de Catriel expresó que “viendo la Carta Orgánica noto que tiene falencias muy graves en cuanto a la parte hidrocarburífera, vamos a ver qué podemos hacer ahí. Hay ciertos articulados que van en contra de algunas prácticas que hay que hacerlas dentro, como es la remediación ambiental”.

Agregó que se contrapone con leyes provinciales y nacionales, “esos hechos son lamentables, porque se tratan de fuentes de trabajo que podemos llegar a perder, no está en mi cabeza que eso suceda” y dijo que “ciertos convencionales ni siquiera la mandaron a revisar, ponen personas físicas, que ya no existe más, la parte jurídica habla de personas humanas. Hay muchos errores conceptuales, hubiese sido bueno mandarla a revisar”, señaló Johnston.

Fiesta Provincial del Petróleo

El jefe comunal también se refirió a la Fiesta del Petróleo, en conmemoración de descubrimiento del hidrocarburo el 20 de noviembre de 1959 y expresó que esta fiesta ha terminado con un éxito total y “se va mejorando año a año todas las cuestiones, los stand de artesanos y gastronomía, artistas, escenario, organización” y manifestó que “debo agradecer a la comisión de festejos, a todas las secretarías que trabajaron, a las empresas, operadoras, CASEPE, comercios, que colaboraron para que esta fiesta le salga menos a este municipio. Tuvimos una recaudación aproximada de tres millones de pesos”.

Señaló que “vamos a tratar de que la fiesta sea nacional, ya que en esta oportunidad, concurrieron vecinos de Catriel, Neuquén, Cipolletti, General Roca , La Pampa y Mendoza… ya es nacional prácticamente, vienen de todos lados. Se ha mostrado que Catriel puede tener una fiesta de gran envergadura”.

En esta edición, participaron referentes de importantes empresas de la zona como Edhipsa y Aconcagua, quienes mantuvieron diversas reuniones con el intendente, quien señaló que “la parte que me toca a mí en la fiesta son las relaciones institucionales y públicas, estuvimos analizando el tema petrolero, precios, compre local, las inversiones que van a hacer las empresas, YPF, Aconcagua, Edhipsa y Medanito, que van a realizar más perforaciones el año que viene. Nos interesa que los trabajos los tomen las empresas que están nucleadas dentro de la CASEPE y con personal de Catriel, todo eso es lo que fuimos charlando”.