Caso Flavors: denuncian al Fiscal Trejo por no acusar en el juicio

“Es asombrosa la forma en la que el Fiscal Trejo se esfuerza por proteger a quienes fueron los imputados y principales responsables en esta causa. Al decidir no acusar, él mismo se coloca en el rol de juzgador, con la única finalidad de beneficiar a quienes deberían ser sus acusados”, señaló la legisladora Bizzotto al informar que denunció -junto a otros diputados del FpV- al Fiscal de Cámara Hernán Trejo, por desistir de la acusación en el juicio por una denuncia de estafa en la denominada causa Flavors.

Agregó que “está claro que todo esto no sería posible sin la anuencia y complicidad del gobernador Weretilneck, que intenta proteger a su entorno utilizando a la justicia como instrumento para lograr su propósito”.

Acompañaron en esta denuncia a Marta Bizzotto, los legisladores del FpV Marcelo Mango y Luis Albrieu, señaló que “con estos personajes dentro del Poder Judicial, es imposible que tengamos verdadera Justicia. Lo que existe son funcionarios al servicio de la mala política, a veces inventando causas para perseguir dirigentes y en otras brindado impunidad a los verdaderos delincuentes. Por eso no sorprende a nadie el nivel de descreimiento y la total desacreditación que padece el Poder Judicial rionegrino”.

A su vez Marcelo Mango, expresó que “no hay peor fiscal que el que no quiere ver, que el que no sabe investigar, que el que no se anima a acusar. Vaya a saber por qué oscura razón el poder judicial no se quita la venda y mira el daño que le han hecho a la Provincia, al Estado, a la sociedad y fundamentalmente a los niños y las niñas vulnerados por el hambre.”