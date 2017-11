Juan Sasturain disertará en la biblioteca de la Legislatura

(ADN).- El próximo viernes, a las 19, el escritor Juan Sasturain brindará una charla-debate sobre su obra y el proceso de su formación como escritor. Lo hará en la biblioteca de la Legislatura de Río Negro. La idea es recrear un espacio distendido con la dinámica habitual que logra en sus particulares programas de televisión “Plop” y “Disparos en la Biblioteca”.

La charla está destinada al público en general, estudiantes y realizadores de historietas, informaron desde el Parlamento.

En una entrevista, Sasturain adelantó: “Uno, en general, ha tratado de desacralizar cualquier mito del escritor, o de la construcción mítica del escritor. Me parece que es una manera de vivir la literatura muy particular. Yo escribo pero hago un montón de otras cosas también. Obviamente, si me tengo que definir me defino como escritor, pero en el mientras tanto he hecho montones de cosas que no necesito que me den el aire de escritor, ni sacrificaría nada en nombre de la literatura. Porque nos hemos formado en un momento, en una realidad, en un modo de concebir la vida que la búsqueda del sentido no solo pasaba por la literatura. La construcción de una obra literaria no le daba sentido a tu vida”.

Desde este lugar el escritor construyó su obra literaria cruzada por todos los géneros, con resultados como la clásica “Perramus”, con dibujos de Alberto Breccia, convertida en una obra de culto.

Así Sasturain comenzó a escribir cuentos al calor de pedidos editoriales, encargos urgentes de redacción, puras corazonadas de inspiración personal. Un texto de tres o cuatro páginas podía, con el tiempo, convertirse en una nouvelle o reescribirse en sucesivas versiones.

Con el tiempo esa obra breve y dispersa se fue recopilando en volúmenes como Zenitram, La mujer ducha, Picado grueso, Los galochas o El caso Yotivenko, un variado muestrario de textos breves de fútbol, de humor, con historias de vidas imaginarias de espléndidos perdedores y amores al ritmo de tango y bolero que revelan la maestría de Juan Sasturain para construir personajes queribles en situaciones tan cotidianas como irreales.