Denuncian censura en Radio Nacional Jacobacci

(ADN).- Los productores de Radio Nacional Jacobacci recibieron una orden directa: se necesita autorización de la dirección para realizar entrevistas a dirigentes políticos y sindicales a Cambiemos. Así lo denunció el gremio ATE, que además indicó que hay “un proceso de amedrantamiento” a los trabajadores a partir de condicionar su continuidad laboral.

No es el primer suceso que ocurre en las emisoras estatales. Ocurrió en Neuquén el año pasado y Córdoba hace algunas semanas.

Rodolfo Aguiar, secretario general sindical, expresó que los trabajadores afectados se comunicaron con él, luego de una entrevista que le realizaron.

“Estamos frente a un hecho que preocupa por su gravedad. No existen registros sobre un intento de censura tan directo y de falta de pluralidad en una Radio Nacional. No puede ser que las fuentes de empleo sean utilizadas para presionar a productores y lograr solo entrevistas favorables al Gobierno”, denunció Aguiar. Y advirtió: “Pensar que a estos funcionarios le pagamos el sueldo todos porque no se trata de una empresa privada de medios. Nunca estuvimos de acuerdo con el periodismo militante, pero esto es peor porque actúan en las sombras”.

La entidad gremial informó que tiene en su poder mensajes enviados vía whatsapp y de textos que dan cuenta que, salvo que se trate de dirigentes o funcionarios de la fuerza política Cambiemos, las entrevistas al resto de los referentes de otros partidos como el Frente para la Victoria (FPV) o Juntos Somos Río Negro (JSRN) deben ser previamente autorizadas por los directivos del referido medio.

“Los funcionarios de la radio iniciaron un proceso de amedrentamiento sobre el recurso humano, encontrándose la mayoría precarizado con sueldos mensuales de 8.000 pesos, que incluye amenazas directas e indirectas de ser objeto de cesantías o represalias de distinto tipo”, denunció ATE.

Desde la entidad sindical, se demanda una “urgente explicación” al Director sobre “los intentos de censura, manejo poco transparente y falta absoluta de pluralidad, como así también que se garantice la continuidad laboral de todos los trabajadores”.