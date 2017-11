Denuncian caída del empleo en la región atlántica

(ADN).- A pesar de los índices oficiales que muestra una baja desocupación en la Comarca Viedma-Patagones es del 1,6%, los registros de los gremios es muy diferente. El legislador del Frente para la Victoria, Raúl Martínez, aseguró que existe una fuerte caída del empleo en la construcción, el comercio y la industria.

Éste panorama se extiende a toda la región atlántica, que comprende a las ciudades de Conesa, San Antonio y Sierra Grande.

“La situación laboral en nuestra región es altamente preocupante” aseveró. “Si bién los indicadores dados a conocer por el INDEC en nuestra Comarca respecto al desempleo son muy bajos (1.6%), la realidad pasa por otro lado, por cierto,muy distante de la data oficial. La caída del empleo en varios rubros de la actividad económica tales como construcción, comercio, emprendimientos industriales nos muestran una realidad difícil para amplios sectores de nuestra comunidad”.

En diálogo con esta agencia, Martínez puntualizó que, en el caso de la construcción, la desocupación es del orden del 65 al 70%.

“Ello es producto de la falta de obra pública y la paralización de obras privadas, cuyos inversionistas hoy priorizan el sistema financiero ya este les ofrece mayores dividendos y menos riesgos”. “Justamente por ello ya no se ven las mismas actividades en varios edificios en contrucción que en nuestra ciudad registraban hace algunos meses”, indicó.

El legislador planteó que “algunas de estas obras están paralizadas totalmente, otras han disminuido fuertemente su ritmo de trabajo, limitados a tareas menores y mantenimiento”.

“De igual manera -agregó- se observa en la obra pública, los pocos planes de viviendas que quedan tienen muy baja ocupación y sin perspectivas de nuevos emprendimientos. Recordemos que por ejemplo el anunciado plan de 270 viviendas en abril para licitar en junio o julio es un misterio y lo seguirá siendo hasta el próximo año”.

Martínez advirtió que “si la política habitacional de este gobierno nacional no cambia, no habrá planes de vivienda por dos años más como mínimo. Otras obras públicas, el edificio anexo de la Legislatura lleva un ritmo super lento, en realidad no esta paralizado solo porque la empresa esta bancando a un grupo de trabajadores a la espera de alguna definición del gobierno para no paralizarla definitivamente; el edificio de Horizonte paralizado; la obra licitada y contratada con bombos y platillos de refacción y ampliación del edificio ex-Casa Rionegrina (calle A. Barros) ni señales de comenzar”.

“Resumiendo, si miramos las obras previstas en el presupuesto 2017 para nuestra región las partidas pertinentes superan el 50% de subejecución. La explicación es más que clara: No hay plata”, subrayó.

Por último, Martínez aseveró: “Lamentablemente el panorama es desolador, los sectores productivos en las diferentes regiones de nuestra provincia sufren las faltas de polìticas de los gobiernos nacional y provincial que no reaccionan. Pretenden curar el enfermo grave con aspirinas, por eso a los cientos de trabajadores de la fruticultura despedidos los quieren arreglar con un subsidio miserable, a los 200 despedidos de la mina de Sierra Grande los pretenden capacitar en oficios que en los que no hay trabajo, a los obreros de la construcción desempleados en la región, Valle Inferior y Zona Atlántica, pretenden solucionarle la falta de trabajo con pasantías y becas que no alcanzan ni para comer, y así podríamos seguir enumerando otras actividades que se repiten en igual forma que las señaladas”.