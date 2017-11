Buscan que los productores no “se corten solos” en Nación

(ADN).- El gobierno busca limitar coordinar con los productores el peregrinaje a Nación. Quiere que los reclamos del sector sean planteados en conjunto. Éste fue uno de los puntos centrales de a reunión que mantuvo la mesa frutícola.

“Lo bueno de estas reuniones es que se recuperó la mesa de la actividad, con la participación de ambas provincias”, resumió el secretario de Fruticultura, Carlos Banacloy, luego de la reunión que sostuvieron todos los actores de la actividad.

Hasta allí, llegaron la coordinadora Programa Frutícola del Centro PyME- ADENEU, Silvana Moschini, representantes de los productores, de los empresarios, y de las jugueras, entre otros.

“Se hizo un repaso de la agenda del sector”, comentó Banacloy, quien adelantó que se trabajó en generar consenso en torno a 3 o 4 temas centrales y, entre los acuerdos principales, surgió que el sector no puede ir por separado a presentar sus demandas al gobierno nacional.

“Por supuesto que analizamos temas vinculados a esta temporada, y los factores de mediano y largo plazo que debemos abordar”, dijo el titular del área frutícola de Río Negro.

“Debemos ir todos como sector, de manera orgánica, como mesa de la actividad, porque sin duda de ese modo los resultados son los mejores, además vemos que el gobierno nacional se muestra predispuesto a trabajar con el sector cuando están todos los actores representados”, aclaró Banacloy.

Entre las medidas que el conjunto acordó como indispensables, demandarán “medidas económicas de alto impacto para recuperar la rentabilidad de la actividad frutícola”.

Sobre la coyuntura, se advirtió que “es necesario además llegar a la cosecha con un consenso con el sector gremial, porque por malas cosechas y pérdidas por factores climáticos, no podemos seguir perdiendo producción”. Agregó Banacloy que “lo queremos plantear con suficiente anticipación, porque no podemos darnos el lujo de no comenzar la temporada o demorar la cosecha”.

Según explicó el Secretario, “debemos entender que todos somos parte de una misma cadena productiva”.

De todos modos aclaró que “nunca el trabajador debe ser la variable de ajuste, porque todos entendemos que no ganan lo suficiente, pero si debemos trabajar en aspectos como ausentismo, productividad y confiabilidad”.

Sobre el contexto en el que se producen estos encuentros, Banacloy explicó que “hoy, en peras, nuestra caja puesta en los mercados está hasta 4 dólares más cara”.

Por lo pronto, ya figura en la agenda de los funcionarios nacionales un encuentro en Buenos Aires, en la sede del Ministerio de Agroindustria.