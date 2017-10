Valija rota: Aerolíneas deberá indemnizar a una cipoleña

(ADN).- La justicia rionegrina condenó a la empresa estatal Aerolíneas Argentinas a indemnizar a una pasajera cipoleña por la rotura de su valija. La compañía deberá pagar 10 mil pesos. El reclamo -considerado de menor cuantía- lo hizo en el Juzgado de Paz de Cipolletti.

Luego de innumerables gestiones que incluyeron intercambios de correos electrónicos con el gerente de la compañía Aerolíneas, una denuncia ante la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina y reiteradas visitas y consultas telefónicas en las oficinas comerciales de la empresa de aviación.

“El Juzgado de Paz de Cipolletti fue el único organismo que me dio respuesta. Me enteré acerca de la Menor Cuantía por un caso similar que se publicó en los medios. Entonces me acerqué, llené un formulario y a los dos días ya me habían fijado fecha de audiencia. Todo se resolvió en menos de un mes. De lo contrario estaría todavía esperando”, sostuvo la pasajera damnificada.

La mujer realizó un viaje desde Buenos Aires a Neuquén, el 30 de abril de 2017. En el aeropuerto neuquino recibió su valija con el extensible y la manija rota. En consecuencia se acercó hasta al mostrador y le pidieron que entregara su valija vacía, sin sus pertenencias. Le dieron un número de reclamo y le informaron que en el transcurso de un mes se la devolverían reparada.

“Estuve tres meses preguntando, pasé por todos los sectores, cansé a la gente del mostrador, me dieron un número de teléfono y llamé un mes entero. Nunca me atendieron. Le mandé mails al gerente de Aerolíneas. Me informaron que no podían rastrearla, que la habían perdido y que la empresa del equipaje me iba a dar una igual. Después me ofrecieron 2.000 pesos pero nunca concretaron nada”, sostuvo la mujer al relatar todo el peregrinaje.

Afirmó que luego fue a la Oficina de Defensa del Consumidor y que le indicaron que ellos no tenían facultades porque eran temas de aviación, que no tenían jurisdicción.

“Hice la denuncia ante la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina y me dieron un número de trámite inexistente, después me metí en foros. Hasta que vi la publicación del Juzgado de Paz de Cipolletti. Me pareció rapidísimo, fue rapidísimo el proceso y fue la única vez que Aerolíneas dio la cara. Tuvieron que mandar a un abogado de Bariloche para la audiencia”, afirmó.

La audiencia se realizó en el Juzgado de Paz hoy a primera hora de la mañana. Comparecieron ante la secretaria letrada del juzgado Nadine Chemes Caranci la pasajera damnificada y el abogado Carlos Aissa apoderado de Aerolíneas Argentinas.

Allí la empresa ofreció abonar el importe reclamado de 10.000 pesos a ser transferidos en el plazo de 20 días. La mujer aceptó la suma ofrecida y aportó los datos de su cuenta bancaria.

El acuerdo fue homologado por la jueza de Paz Gabriela Lapuente.

“Les quiero decir a la gente que tenga este tipo de problemas que se acerquen al Juzgado de Paz porque allí se los solucionan”, concluyó.