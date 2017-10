UPCN no “avala” el fin de las becas “fuera de la ley”

(ADN).- Dirigentes de la UPCN se reunieron con la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, y le transmitieron su malestar por el acta firmada con ATE para reordenar la situación laboral que quienes cobran mediante becas, por estar “fuera de la ley”.

Yanina Cambarieri, Ariel Bowen, Aída Pailamilla y Verónica Colombil coincidieron en que, si bien avanzaron en temas acerca de la información en cuanto a la estructura que tendrá este nuevo organismo, no hubo acuerdo en torno a cómo quiere tratar Méndez la modalidad del pase a contrato de los becados.

“El gremio no avala bajo ningún concepto darles a estos compañeros un tratamiento por fuera de la Ley que legitima todos los contratos y los Ingresos a Planta Permanente de los trabajadores de la Administración Pública rionegrina”, aseguraron.

“Es irresponsable firmar un Acta que avale una irregularidad de este tipo -señaló Ariel Bowen- ubicada por fuera de lo que determina la Ley a través de la cual se contrata a los trabajadores del Estado. Los compañeros becados tienen que estar dentro de la Ley en la que están TODOS y las discusiones se deben dar en el ámbito que garantiza esos compromisos”.

Los referentes de la UPCN recordaron que el año anterior, el saliente ministro Fabián Galli “también firmó un compromiso por fuera de la Ley, que nosotros denunciamos en su momento y, a la vista de todos está que eso no llevó a ningún contrato ya que le generaron a los becados incluidos en ese acuerdo falsas expectativas porque NO obtuvieron su pase”. “la UPCN trabaja desde la responsabilidad que nos dá ser mayoría y no podemos permitir contratos que no se enmarquen en Ley’”, agregaron.

“Desde la UPCN venimos ocupándonos de los compañeros becados en el marco en que debe darse, el Consejo de la Función Pública, cuya titular es Isabel Tipping los contratos logrados hasta el momento (el año pasado algunos y este año otros) se hicieron como debe ser, garantizando a quienes ya están trabajando a través de becas, un contrato enmarcado en la Ley vigente”.

En la primera reunión con la titular de la SENAF, los referentes de la UPCN percibieron la voluntad de la nueva funcionaria de regularizar la situación de los Recursos Humanos, pero “le queremos dejar claro que las discusiones respecto de las regularizaciones de los trabajadores deben darse en el ámbito preciso, que es en la Secretaría presidida por Tipping”.

“Este es el segundo encuentro que UPCN mantiene con la nueva funcionaria que asumió un organismo central para la Administración Pública Provincial ya que se ocupa temas muy sensibles a toda la sociedad y con una alta demanda de atención por parte del Estado” dijo Bowen y agregó que “en la primera reunión (la anteúltima semana de septiembre) la Licenciada Méndez nos dijo que lo primordial en su lista era abordar la estructura de los recursos humanos de esa secretaría, evaluando todo el personal que presta servicios allí: los administrativos, el personal de servicio, los becados y profesionales. Le pedimos que se ajuste a lo que marcan las leyes provinciales en ese sentido”.

“Cabe destacar que además de los aspectos relacionados con los compañeros que trabajan bajo la modalidad de becados -que fue uno de los centrales- se abordaron cuestiones relacionadas a la estructuración del área y a la organización de los programas que actualmente están sin coordinación”, recordaron desde el gremio.

“Necesitamos que desde la SENAF nos presenten esa estructura para calmar la incertidumbre de muchos compañeros que están sin saber donde trabajarán”, agregaron.

“Méndez le transmitió a UPCN que tiene un plazo de noventa días para presentar la estructura funcional”, comunicaron.