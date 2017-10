“Cristina armó otro partido con perfil de centro izquierda”

(ADN).- “La ex Presidenta armó su propio partido, el justicialismo hoy necesita dirigentes jóvenes, renovarse”. De esta manera, el senador Miguel Pichetto corrió a Cristina Fernández de Kirchner del armado del peronismo. También habló de su idea de reinstalar la planta nuclear en Río Negro y, entre otras, el resultado de las elecciones.

En diálogo con Radio Alas de Catriel volvió a mostrar su distanciamiento con la ex Presidenta y senadora electa por Unidad Ciudadana. Pichetto habló sobre la renovación del justicialismo y sobre lo que ocurrirá en el Senado de la Nación, donde habrá dos bloques muy marcados: “por un lado el PJ en busca de la construcción del peronismo y en defensa de la gobernabiliad del país y las provincias, y por otro lado el bloque de Unidad Ciudadana, un partido político con un perfil de centro izquierda” con senadores que responderán a Cristina Kirchner”, evaluó.

De todos modos, Pichetto subrayó que “no tengo rencores ni ningún odio personal, he sido parte de la conducción del senado durante 12 años”. Aunque rápidamente aclaró “habrá un bloque identificado con el partido justicialista con los gobernadores del interior, que tendrá como eje la defensa de los intereses federal, la discusión de los temas fiscales, la construcción del peronismo, tendiente a garantizar la gobernabilidad de la nación y las provincias

Creo que el partido armado con un perfil de centro izquierda, se expresará en Unidad Ciudadana, y habrá una representación parlamentaria de la ex presidenta con los senadores de esta agrupación”.

Y remarcó: “La ex Presidenta armó un partido, el otro día que hizo un acto en Arsenal después del resultado electoral”. “Esto recién empieza, Unidad Ciudadana va ser la fuerza opositora”. “El Peronismo tiene que reconstruirse y hay que hacerlo con dirigentes jóvenes, renovarse”, planteó.

Resultado electoral

Consultado por los resultados electorales a nivel país, Pichetto expresó “en general en la nación no me sorprendió, me parece que el gobierno nacional está en un ciclo que yo denomino ascendente”. “Nosotros veníamos de gobernar 12 años con aciertos y errores, y en la última etapa había un cierto agotamiento. El gobierno trazó un estrategia de confrontación, de polarización con el pasado, fundamentalmente con la ex presidenta de la Nación y le ha ido bien, ha ganado las elecciones, ha aumentado la brecha”, sostuvo.

“Ahora hay que gobernar, la Argentina tiene todavía problemas estructurales no resueltos en materia económica, social y empleo. El presidente ha convocado para el lunes a los distintos sectores políticos para anunciar una serie de reformas y de medidas, vamos a ver como evoluciona esto”, aseguró.

Río Negro

“Creo que ha sido un gran triunfo, (del Frente para la Victoria) lo he llamado a Martín Soria lo he saludado y felicitado, le abre un camino importante en términos de expectativas de futura, el triunfo siempre manda”, expresó Pichetto.

“La perspectivas y la posibilidad de que el peronismo tenga una alternativa para 2019 están ligadas fuertemente al intendente de General Roca, mi actitud ha sido de acompañamiento en esta etapa, yo renuncié al partido cuando perdí, he tenido una actitud de máxima prudencia”, puntualizó.

“En el futuro si soy convocado voy a acompañar, voy a ayudar”, aseguró.

Planta nuclear

El Senador planteó reabrir el debate para construir la quinta planta nuclear en Sierra Grande: “El debate del reactor no fue completo, deberíamos darnos otra posibilidad. Estuvo en el marco de un proceso electoral, entonces es muy difícil discutir estos temas”, indicó.

Pichetto dijo que “si uno analiza la inversión que va a llegar a Río Negro si se puede concretar este tema, son más de 10 millones de dólares, una suma inconmensurable, en términos también de inversión y empleo serían 5000 trabajadores en la construcción y después 1000 empleos calificados”.

Además recalcó: “hay una localidad que quiere el reactor, estoy convencido de que en Sierra Grande, si hay un plebiscito el 80% vota a favor”.

“Le tenemos que explicar a la gente, que en Bariloche, en el medio de la ciudad, hay un reactor nuclear hecho por CONEA hace 40 años, que la energía nuclear es una energía limpia, y que los controles desde el punto de vista de la seguridad son extraordinarios”, concluyó Pichetto.

Pacto de gobernabilidad

“Sigo pensado que la Argentina debe unificar criterios en cuanto a 4 o 5 políticas de estado, me parece fundamental definir como crecemos, si apostamos a una política de desarrollo e inversiones, qué actividades e industrias defendemos frente a las importaciones, cómo hacemos para mejorar las economías regionales, la seguridad, el narcotráfico, la reforma de las policías, empleo, crecimiento, el rol de las fuerzas armadas”, dijo Pichetto.