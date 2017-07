(ADN).- El legislador Mario Sabbatella se quejó del fallo de la Justicia Federal que lo sacó de las PASO en el Frente para la Victoria. Sin embargo, dijo que está confiado en el destino que las urnas le deparan en 2019. Advirtió: “El pueblo hablará en Octubre y vamos a estar muy atentos a lo que dice”. Y explicó su salida del bloque.

En un extenso comunicado, disparó:

“La Justicia Federal se tomó tres días completos para encontrar un motivo que dejara afuera a la lista Fuerza Nacional y Popular, Mario Sabbatella expresó “esto está sucediendo a lo largo y ancho del país con ánimo de quitarle el sentido a las P.A.S.O., pero llamativamente les costó tres días argumentar el por qué, así y todo el fallo es flojo legalmente, además no hace alusión a todas las supuestas barbaridades de las que nos denunciaba la Junta Electoral del FpV.

Tenemos un futuro y es colectivo. El 2019 se nos presenta ahora con mucha más claridad y con un caudal de apoyo que sabíamos que teníamos, pero ha salido a la luz. Lo más importante es que le fuimos mostrando a toda la población, paso a paso, los que sucedió. Queda ahora demostrado que no mentimos nunca, tuvieron que buscar un error administrativo para dejarnos afuera, un error salvable pero que eligieron no darnos el tiempo para subsanarlo. En contraste con nuestra total exposición, la otra lista eligió esconderse. En lugar de opinar sobre el derecho a la participación cosa que podrían haber hecho aunque piensen lo contrario, esperaron a escondidas, no hablaron, trabajaron desde las sombras, presionaron, extorsionaron, hicieron llamados incómodos, y le dieron tiempo a sus secuaces a acomodar lo que siempre se acomoda para corrernos del camino.

Pero somos dignos, respetamos al pueblo y por eso lo mantuvimos informado, no le dijimos qué pensar ni les diremos qué votar, solo le contamos cómo sucedieron las cosas, la gente nos conoció, no bajamos los brazos, dimos la lucha, propusimos transparencia, pusimos luz sobre el actuar de algunos y ahora los rionegrinos conocen que hay una alternativa.

Lamentablemente no podremos votar en el 2017 a nadie que represente al modelo nacional y popular ni que reconozcan a Cristina como conductora, ya que entre las listas que participarán en las PASO no existe ninguna con esas características, pero la habrá en el 2019. Sin duda. Al menos los militantes saben que peleamos hasta el final por representarlos.

Sabíamos que todo esto iba en el sentido que al final vemos. Creo que lo vemos con claridad, todos. La Junta Electoral del FpV nos dio de baja sin argumentos y se llenó la boca hablando de irregularidades, pero apelamos, y cuando todo tuvo que ser revisado por la lupa de la justicia lo único que lograron fue bajar los apoyos de una ciudad entera, incluida la firma de uno de los pre candidatos, una vergüenza! – son más de 300 avales – por error administrativo faltaba una fecha en un sello, cosa que se hubiera corregido con el debido derecho a la revisión y defensa que nos fue negado por la junta electoral del FpV – burdamente nos cerraron la puerta durante tres días la semana pasada, hecho que tuvimos que dejarlo constatado por escribano – y luego por la Justicia Federal. No existe la imparcialidad. Suponemos presiones, muchas, porque nosotros también las tuvimos, yo personalmente fui presionado desde un comienzo por dos legisladores.

Está a la vista de todos como fueron los hechos, y a pesar del paréntesis de Fe que pusimos en la institución de la Justicia, se mantuvo la senda marcada por el aparato partidista. Lo cual deja mucho que desear, pero demuestra la complicidad con los objetivos oficialistas de eliminar las PASO. Eso me entristece más que participar o no de las PASO, sabemos que hay un objetivo mayor y dimos la lucha ya en compañía incluso de gente de otras provincias que nos alentó a seguir defendiendo el derecho a la participación. Si hay algo que hemos ganado en estos difíciles 10 días, son amigos y militantes.

A nadie se le escapa que ahora en las PASO de casi todo el país no hay competencias intrapartidarias, sino una lista por corriente partidaria, con lo cual estadísticamente el gobierno va a tener una excusa mas para seguir diciendo que son un gasto enorme e innecesario. Hago responsables a quienes integran la lista Unidad Celeste y Blanca de ser cómplices de este ataque a la democracia orquestado desde Cambiemos, ataque del cual es también partícipe Massa, y con quién ellos se han sacado la foto. Massa no tiene candidatos en Río Negro, bueno… los tiene encubiertos bajo otro sello partidario.

Tenemos denuncias penales que realizar. Estamos afuera de las PASO pero no termina acá. Hay muchas irregularidades. Luego de la expectativa generada durante 3 días respecto de la respuesta de la Justicia Federal, llama la atención que a altísimas horas de la noche del miércoles 5 de julio, en un diario que edita gente muy cercana al pre candidato que presentó la lista de Soria en Bariloche, emite una nota con copia textual del fallo de la Jueza, siendo que en la web del juzgado apareció pasada la media noche, es decir que los integrantes de la otra lista, pudieron acceder al archivo completo en la madrugada del 6 de julio antes de que fuera público. Y nosotros ni siquiera tuvimos acceso a nuestros propios papeles ya entregados el 24 de junio.

El Bloque del FpV ha demostrado por qué viene fallando. Que no me vengan con esto de “romper” cuando son ellos con estos vicios y trampas los que ya habían destrozado todo, por comportamientos como los que vimos es que perdimos en el 2015 y ahora la gente sufre desmedidamente, hay que asumirlo y hacer algo respecto, no sirve ser obsecuente con semejantes errores y faltas a toda ética. Es el pueblo el que paga todo esto, y a mí me duele en el alma, por eso a pesar de las presiones recibidas avancé demostrando como actúan incluso con los ´propios´, las presiones recibidas personalmente me las banco, pero lo que sufre el pueblo, no.

Ahora el pueblo lo sabe. Ya me sentía muy mal estando en el bloque, me vieron levantar la mano en contra del Plan Castello y hablar con decisión de tantos temas que el bloque dudó –todo eso está en mi web personal, tema por tema–

por eso decidí ser un mono bloque. No voy a claudicar, seguiré la lucha de cara al pueblo, con el pueblo, construyendo, obediente a la necesidad de una gran fracción de la población que busca representatividad por un sueño colectivo. Mi bloque se llama Fuerza Nacional y Popular y estará activo desde el 1ro de Agosto. Hoy en mi primer sesión en soledad he conseguido al menos no sentarme al lado de Mango, es de Independiente, y yo soy de Racing, si estamos cerca solo se pueden esperar discusiones. Además no creo que pueda mirarme a los ojos, ni él ni Rochas. No los quiero cerca.

El pueblo hablará en Octubre y vamos a estar muy atentos a lo que dice. Se han equivocado al poner a los dirigentes –a quienes quieren auto proclamarse dirigentes– por encima del pueblo.

Mi esfuerzo y el camino de Fuerza Nacional y Popular está con el pueblo, con el sueño colectivo, allá quienes creen que silenciando voces apagan un sueño, como dijo el poeta ´lo imposible solo tarda un poco más´ y mantenemos el andar quienes nos alimentamos de convicciones.”