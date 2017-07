Tania Lastra quiere ser intendente de Roca

En declaraciones a La Super FM 96.3, la legisladora Tania Lastra (JSRN), manifestó su propósito de ser candidata a intendente de General Roca y puntualizó que trabaja “para eso”.

Lastra declaró que “no estoy en campaña hoy, porque falta. Pero sí, quiero ser intendenta” y señaló que JSRN deberá evaluar en 2019 “quien es la persona que está mejor posicionada y ese será finalmente el candidato”.

En diálogo con el programa “Ahí Vamos” de la emisora roquense, sostuvo que incluso otro de los posibles candidatos como Alejandro Palmieri “me ha manifestado que a él no le interesa ser intendente de Roca, no tiene la intención de serlo. De hecho me dijo que tiene intenciones de acompañarme para que yo lo sea”.

Agregó Lastra que “de todas maneras nosotros pertenecemos a un proyecto político que evaluará en el momento de presentar las candidaturas, quien es la persona que está mejor posicionada y ese será finalmente el candidato. Pero si vos me preguntas a mí, de corazón, yo quiero ser la intendenta de Roca”.