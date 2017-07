“Los trabajadores van a optar entre Cristina o Massa”

El secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, estimó que en las próximas elecciones legislativas habrá un “voto antigobierno” y que “la gran mayoría de los trabajadores va a optar entre Cristina o Massa”.

“No digo a quién hay votar, yo digo a quiénes no tendríamos que votar. La gran mayoría de los trabajadores y los más humildes van a optar entre Cristina o Massa, dependiendo quién salga segundo en las PASO, u ojalá primero”, sostuvo.

“El tema es derrotar al gobierno a través de las urnas”, agregó en declaraciones a Radio 10.

El dirigente gremial opinó que “la gente va a hacer sentir su malestar con este modelo económico, que sigue sacando del sistema a millones de argentinos”.

“No solo preocupa el dólar, también la inflación que no baja, el impuesto a las Ganancias, el cierre de fábricas, el aumento de los medicamentos, el no aumento a los jubilados. No es difícil ver que hay más pobreza, más gente viviendo en la calle, más chicos. Los funcionarios viven en una burbuja, no ven la realidad. Hay cada vez más pobreza, más gente en la calle”, añadió.

Por otra parte, ratificó la marcha del 22 de agosto y “como no habrá respuestas del Gobierno seguramente se irá al camino del paro. Se dará naturalmente. Es un gobierno que no escucha los reclamos de los trabajadores”.

“Se ha decidido profundizar las medidas contra el gobierno. Si insiste con la reforma laboral, va a haber una resistencia muy importante del sindicalismo”, adelantó.