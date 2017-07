Catarata de procesamientos a ex funcionarios kirchneristas

(ADN).- La justicia dictó el procesamiento al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex titular de la AFSCA Martín Sabbatella, y a la ex funcionaria del Ministerio de Economía y candidata a diputada de Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos. Todas estas acciones fueron conocidas en las últimas horas y se esperan otras imputaciones.

El caso de Julio De Vido, además, viene con un embargo de 1000 millones de pesos. El ex Ministro está acusado de presuntas irregularidades en los subsidios al gasoil entregados a empresas de transporte de colectivos entre 2007 y 2012. Su caso generó un fuerte debate en el Congreso sobre los fueros. Su par, Elisa Carrió, impulsa su desafuero y expulsión de la Cámara.

El juez federal Luis Rodríguez procesó al extitular de la ex AFSCA Martín Sabbatella por presuntas irregularidades cometidas en la entrega de subsidios por parte de ese organismo en orden a los $ 10 millones a distintas organizaciones comunitarias.

La sospecha es por la entrega de $ 9.906.010 en subsidio durante su gestión al frente de la AFSCA, y que fueron canalizadas sin previamente realizar valuación de proyectos ni análisis de gastos.

Y a Fernanda Vallejos, el fiscal Federico Delgado la imputó por supuesta “omisión maliciosa” debido a que no habría informado en su declaración jurada de 2014, al ingresar a la Cámara de Senadores, otros dos trabajos que supuestamente tenía en el Ministerio de Economía y en la Cámara de Diputados de la Nación.

Desde el kirchnerismo criticaron la actitud de la justicia, que llega en medio de la campaña en la previa a las PASO, donde existe -de acuerdo a las encuestas- una fuerte paridad entre Unidad Ciudadana y Cambiemos, al menos en la provincia de Buenos Aires, territorio donde se disputará la contienda más importante.