Balseiro: JSRN defiende exclusivamente los intereses rionegrinos

Mónica Balseiro, candidata en segundo término a diputada nacional –junto a Fabián Gatti- reiteró que “Juntos es un partido provincial, no depende de ningún partido nacional, por lo tanto la intención es que tengamos un representante en el Congreso que sea un representante que realmente defienda a la provincia, que no haya otros intereses o quizás otras órdenes, sino que van a ser exclusivamente los intereses de los rionegrinos”.

La arquitecta de Bariloche –quien en el 2011 fue candidata a intendente de Dina Huapi por el FpV- participó del programa De la A a la Z, en Canal Seis de San Carlos de Bariloche, donde se refirió a las Primarias Abiertas y Obligatorias y señaló que “ahí veremos quienes continúan para octubre, por supuesto nosotros estamos seguros que vamos a seguir”.

En cuanto a la relación del gobernador Alberto Weretilneck con el presidente Mauricio Macri, Balseiro, indicó que “tiene que lograr lo mejor para la provincia y si desde el gobierno nacional le proponen hacer viviendas o poner empresas o lo que sea ¿cómo no va a tener una reunión con el presidente? no es que está aliado al gobierno nacional”.

Mónica Balseiro, también se refirió a su candidatura en las elecciones del 2011, como candidata a intendente de Dina Huapi, en representación del FpV y señaló que “a mí me gustaba ya el proyecto nacional por lo tanto me pareció interesante participar en este proyecto”.

“Me gustaba mucho el proyecto nacional de Kirchner, por lo tanto si bien no era militante del peronismo, defendía absolutamente todo lo que se estaba planteando a nivel nacional” explicó, la candidata a diputada nacional por el oficialismo provincial y recordó que “hay un montón de peronistas dentro de Juntos somos Río Negro” y citó el caso del vicegobernador Pedro Pesatti.