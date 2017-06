Piden desde CADEM entrega del Plan Qunita

María Donadío del Centro de Atención a la Adolescente Embarazada y Madre (CADEM) destacó que el servicio que se brindaba a través de la entrega del Plan Qunita ha desaparecido y no ha sido reemplazado por otro programa”, mientras que definió a la situación social actual de las madres adolescentes como de absoluta indefensión y desprotección por parte del Estado.

Al recibir al diputado nacional, Martín Doñate y a la concejal del FPV, Evelyn Rousiot, que visitaron las instalaciones del CADEM, en el marco del reclamo para la entrega de los kits Qunita, Donadío explicó que “continuamos atendiendo a las cuestiones de control de salud, nutrición, educación y salud reproductiva, brindamos cursos de Pre y Post parto e intentamos brindar conocimientos que puedan derivar en una salida laboral para las mamás”.

Por su parte el legislador rionegrino Doñate realizó recientemente un pedido al Ministro de Salud de la Nación, responsable de los 60.000 kits archivados, para que sean entregados a la provincia de Río Negro, dada su importancia para las familias rionegrinas.

“El año 2015, fue el de mayor aplicación del programa Qunita y resultó en el año de menor tasa de mortalidad infantil. No entregar estos kits, pagar 770.000 pesos mensuales en su archivo solo para mantenerlos inutilizados frente a tanta necesidad no refleja más que odio de clase”, dijo Doñate, quien agregó que “el derecho social debe ser siempre progresivo y no regresivo”.

Por su parte, el bloque de Concejales del Frente para la Victoria de Viedma, presentó una comunicación al Ministerio de Salud de la Nación, para que se tomen acciones en cuanto al pedido de entrega de los kits Qunita, solicitud que será también respaldada por la organización del CADEM.