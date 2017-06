López: Fiscalía recurrirá la falta de mérito

La Fiscalía de Delitos Contra las Personas apelará la falta de mérito otorgada al ex legislador Rubén López y al ex futbolista Luis Abramovich en la causa que se investiga un presunto abuso sexual, por no compartir la valoración de la prueba recabada.

La fiscal Eugenia Vallejos, consideró que existían elementos de prueba suficientes para avanzar en el procesamiento de los imputados, por este motivo adelantó que recurrirá el dictamen de falta de mérito para que las actuaciones sean revisadas por la Cámara Criminal

La Fiscalía señaló, que la resolución de falta de mérito no es una declaración de inocencia del imputado ni lo desvincula del proceso, sino que es un estadio intermedio que permite continuar la investigación y la producción de prueba por el plazo de cuatro meses.

Y recordó que la denuncia que originó el caso fue recibida en la fiscalía de Cipolletti en diciembre pasado. Desde un primer momento se trabajó activamente en la contención y asesoramiento jurídico de la víctima. Para lo anterior y como se hace en todos los casos de este tipo, se dio intervención al equipo interdisciplinario de la Oficina de Atención a la Víctima, quienes asistieron a la joven en los momentos iniciales del proceso.