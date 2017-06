Galaverna: “colocar a Bariloche en el lugar político que le corresponde”

(ADN).- Andrea Galaverna, declaró que “necesitamos colocar a San Carlos de Bariloche en el mapa provincial y nacional, ocupando el lugar político que le corresponde”, en claro mensaje a los habitantes de esa ciudad cordillerana y en el marco de las próximas elecciones internas de las PASO en el Frente para la Victoria rionegrino.

La ex Defensora del Pueblo de Bariloche, acompañará a Mario Sabbatella, como precandidatos a diputados nacionales y que competirán con la fórmula del sorismo que encabezará María Emilia Soria.

En esta convocatoria a los barilochenses -hay que recordar que las internas son abiertas a los ciudadanos- Galaverna indicó que este protagonismo que pretende para la ciudad lacustre, “no se puede pensar sólo en términos turísticos o empresarios, sino que se requiere una representatividad que abarque al pueblo en todos sus sectores, sus realidades, las carencias y postergaciones de su gente, la sustentabilidad medioambiental, que encare el tema de falta de infraestructura y de trabajo pensando en los barilochenses y en su desarrollo de cara al futuro. Una ciudad compleja como Bariloche y su gente no pueden seguir siendo invisibles”.

“Los barilochenses tenemos que hacernos cargo de todos los lugares que no ocupamos. Bariloche está aislada o conducida por intereses ajenos a nuestra realidad”, dijo Andrea Galaverna y destacó que “cada tanto viene un gobernador a conformarnos con alguna obra que se nos debe, luego no se realiza pero nos deja endeudados, como puede suceder con el Plan Castello que ni siquiera fue debatido de cara a la ciudadanía. Sin embargo vemos como nuestra ciudad crece sin acceso al suelo urbano, a la vivienda o a la infraestructura de servicios vitales como el agua”.

Puntualizó en esa línea de pensamiento que “estamos aislados en muchos sentidos, los 1000km que nos separan de Viedma son kilómetros más largos de lo normal, estamos aislados de los centros de poder, de la información, del debate. He recorrido toda la provincia, la conozco desde diferentes aspectos, como ciudadana, como médica y como funcionaria, puedo afirmar que Bariloche no ocupa el lugar que se merece, no se conocen sus duras realidades, no pesa en las decisiones provinciales, mucho menos en las nacionales y considero que no tiene todos los representantes de peso político que necesitamos por la compleja realidad que vivimos.”