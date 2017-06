Danza de candidatos

El hermetismo en el oficialismo sobre los nombres de los candidatos a diputado provocó una ola de rumores y especulaciones. Lo único cierto es que la lista ya está armada. Fue consensuada en una reunión privada entre el gobernador Weretileck y su vice Pesatti. El encuentro duró más de una hora y media y no fue interrumpido en ningún momento. El despacho de Laprida y Belgrano fue un bunker.

Algunos datos circulan: no será (al menos en la cabeza de la lista) ningún dirigente mencionado hasta ahora: Pesatti, Palmieri, Di Giácomo, Valeri, Di Tella…; podría ser un extra partidario; sería de Cipolletti; integra el staff oficial; es una sorpresa, un tapado.

Las versiones subieron hoy a la lista al secretario general de la Gbernación, Matías Rulli y al ex jefe de la Policía, Fabián Gatti. Ambos descartaron los rumores. “¿Bardeggia? preguntó un distraído. Es de cipolletti, siempre deambuló cerca de Alberto, hace un tiempo está despegado de CFK y María Emilia Soria, no tiene una fuerte exposición y no tiene anclaje en partidos nacionales”.

Por ahora, todas especulaciones.