Yahuar: “No he tenido acompañamiento de mi partido”

(ADN).- La intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, se quejó por la falta de respaldo de la UCR en las elecciones del domingo pasado. Incluso, cuestionó la ausencia del gobierno nacional en la localidad. Su lista obtuvo el 76% de los votos. “El único acompañamiento que he tenido en estos años fue del gobernador y su gabinete”, aseguró.

“Cada dos años veníamos plebiscitando nuestra gestión. Y esta vez, lograr el 76% de los votos es muy satisfactorio” dijo la intendenta en Radio Patagonia. “Conservamos la dos bancas que estaban en juego, y nuestros convencionales crearán la Carta Orgánica”.

Los Menucos no tiene Carta y el la lista del PJ no logró sumar convencionales.

“Acá estoy trabajando sola” se quejó. No solo políticamente, sino también desde lo institucional, aclara. “No he tenido acompañamiento de mi partido”. “El acompañamiento que he tenido en estos años fue del gobernador y su gabinete. De parte del radicalismo, nada”.

En ese zigzagueo constante entre la política y la gestión que deja entrever su cercanía con Juntos Somos Río Negro, comentó que antes de las elecciones, el presidente de la UCR, Darío Berardi, “pasó por Menucos pero no vino a verme”. En cambio, dijo, “sí pasó Pedro Pesatti a saludarme”.

Yahuar subrayó que “un intendente tiene la obligación de trabajar institucionalmente en conjunto con la Provincia y la Nación, independientemente del color político”. Pero denunció que “hasta ahora, no he tenido obra pública”. “Espero -advirtió- que no haya discriminación de Nación”.

Y especifió que “por más que la UCR esté dentro de Cambiemos, en mi ciudad, no tengo nada para mostrar (gestión) del gobierno nacional”.

Dijo que todas las obras son realizadas con fondos provinciales. En consecuencia respaldó el Plan Castello y adelantó que su hermana, Soraya Yahuar, votará a favor en la Legislatura.

Y dejó un dato contundente: “Quien viene a Menucos y pide el acompañamiento de la gente a la intendenta, es Weretilneck”. Nobleza obliga y en octubre, aunque no lo expresó explícitamente, la jefa comunal pedirá el voto para el candidato del gobernador.