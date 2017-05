Weretilneck confirmó la planta nuclear en Río Negro

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck anunció desde China un acuerdo por el que la quinta central nuclear estará emplazada en Río Negro. Lo hizo hoy en LU19. Se invertirán 8 mil millones de dólares para su construcción que comenzará en enero de 2020. “Es una noticia sumamente importante” destacó.

Weretilneck dijo que hay que “pensar en el uso pacífico” de la energía nuclear que “ya no está asociada a cuestiones militares”. Recordó que en países como Frrancia y Holanda se genera energía eléctrica en estas centrales. Además, reduce el impacto ambiental.

En Argentina ya hay tres centrales: una en Córdoba y 2 en Buenos Aires. Las otras dos estarán, una en tierra bonaerense (la tercera en ese distrito) y otra en Río Negro.

“En toda la historia hubo una inversion así”, destacó Weretilneck. “Nos llena de orgullo y satisfacción”.

La contrucción de la planta, que aún no tiene emplazamiento definido, llevará 5 años y empleará a 4 mil personas, y una vez en funcionamiento, requerirá el trabajo 800 empleados. “Esto va a desarrollar la zona: hospiatles, escuelas, rutas, comercio, etc.”, aseguró el gobernador.

Weretilneck recordó que la Provincia viene desarrollando energía nuclear en Bariloche y Pilcaniyeu. “Aún no está definido el lugar donde se va a emplazar”, dijo. Y comentó que “hay ciertos parámetros que se deben contemplar como que no se construya donde ocurran movimientos sísmicos, debe haber distancias razonables de centros poblados, hay que tener en cuenta vientos, etc., parámetros que son fijados por la comisión mundial nuclear”.

El gobernador dijo que el INVAP hizo un estudio y hay 8 lugares posibles de emplazamiento en Río Negro.