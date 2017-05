Proyecto de inembargabilidad de los recusos naturales

La diputada nacional rionegrina, María Emilia Soria y su par neuquino, Darío Martínez, presentaron un proyecto de Ley de inembargabilidad de los recursos naturales argentinos, con el propósito de impedir que los Estados Nacional, Provincial o Municipal puedan utilizar los recursos naturales del país como garantía de sus operaciones de crédito público. La iniciativa surge en respuesta al Decreto nacional 29/2017 donde se hipotecan los recursos naturales de la República, como garantía de pago de las operaciones de deuda externa que el Gobierno del Presidente Macri está concretando.

“A la pesadilla de abril del año pasado, cuando el Presidente aceptó una deuda irreal, descarada y mentirosa, por la cual nuestra Nación perdió soberanía y quedamos encadenados por varias generaciones, se le fueron sumando varios capítulos. Es decir, cuando pensamos que ya habíamos tocado fondo, que ya nada peor podía pasarnos a los argentinos, desconocíamos que el plan era todavía mucho más retorcido” afirmó María Emilia Soria, refiriéndose al decreto presidencial que cambió la reglamentación de la Ley de Tierras votada en 2011 que restringía la venta de tierras a extranjeros y que pone a los extranjeros en iguales o mejores condiciones que los argentinos para comprar tierras en nuestro país.

Señaló que “imagínense habiendo tanto petróleo de por medio, habiendo sílice, litio y otros minerales estratégicos para el desarrollo científico… no van a dejar pasar ninguna oportunidad de apropiarse de ellos. No alcanzan nuestros recursos ni los de nuestras próximas generaciones, no alcanzan nuestras tierras, también quieren entregar lo que hay debajo de ellas”.

Criticando duramente el rol del Presidente y de los gobernadores, la diputada lamentó “el silencio cómplice del gobernador de mi provincia Alberto Weretilneck que no solo apoyó la ruinosa negociación del año pasado con los fondos buitres sino que además ahora es incapaz de defender los minerales rionegrinos”.