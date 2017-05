Macri y su reelección en el 2019

Los carteles con la leyenda “Mauricio Macri 2019” sorprendieron esta semana. No porque el presidente haya descartado esa posibilidad, sino por la lejanía de esas elecciones y más teniendo en cuenta que este año se llevarán a cabo las legislativas de mitad de término.

Hoy, durante un acto en Santa Fe, Macri se refirió a una eventual reelección y, entre risas, volvió a dejar latente esa opción al asegurar que tal vez vea terminado el aeropuerto proyectado entre Santa Fe y Paraná “en el próximo mandato”.

Consultado sobre la fecha de inauguración de la aereoestación, que abarcará las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, el mandatario afirmó que en el proyecto “vamos bien”, pero manifestó su temor de que la obra no quede finalizada en 2019, cuando finaliza su gestión al frente de la Casa Rosada.

“En particular, vamos a hacer un aeropuerto nuevo entre Santa Fe y Paraná, en eso estamos bien. (Pero) esa obra es la que me temo que no terminaremos en el mandato (actual); por ahí, en el próximo mandato llego a verlo”, dijo, con una sonrisa, durante una conferencia de prensa brindada tras la inauguración del sistema de Metrobús en tierra santafesina.