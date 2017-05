La AFIP, contra la evasión inmobiliaria

La AFIP puso en marcha un plan que obliga a todas las inmobiliarias a trabajar con posnet y prohíbe que las operaciones de compra-venta y de alquiler se realicen en efectivo. Así lo adelantó el diario Ámbito Financiero. demás les exige la entrega de facturas para todas sus transacciones y prevé un canal de denuncia para aquellos que no lo hagan.

“Nos convocaron básicamente porque veían que el sistema de deducción de ganancias no estaba funcionando correctamente y esto se debe a la falta de entrega de facturas por parte de los propietarios”, explicó al diario Ámbito Financiero, Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, quienes ayer se reunieron con las autoridades del organismo controlador para establecer en conjunto acciones que eviten la evasión.

A principio de año, el titular de la AFIP, Alberto Abad, anunció que los inquilinos podrían deducir de Ganancias el pago de hasta el 40% del valor del alquiler, con un tope anual de $51.967, certificando que son locatarios de una vivienda única y que no son propietarios de otra casa o departamento. Lo cierto es que para ello es necesario cargar, a través de la página de la AFIP, la factura de alquiler y el contrato, algo que pocos propietarios entregan a sus inquilinos.

“Los propietarios no quieren blanquear los alquileres y las inmobiliarias tampoco suelen entregar factura de sus operaciones. Los inquilinos no quieren denunciar las irregularidades porque tienen miedo de quedarse sin vivienda, por lo que son los más perjudicados”, sostuvo Muñoz. Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires aseguraron que “tanto en compra-venta como en alquileres, se entregan facturas, aunque es cierto que son muchas las inmobiliarias que no lo hacen”.

De la reunión, en la que participaron además de Alberto Abad, el subdirector general de Fiscalización, Marcelo Pablo Costa y el subdirector general Sergio Javier Rufail, se determinó realizar una campaña de difusión de los derechos fiscales de los inquilinos y crear un sistema de denuncias anónimas para que los inquilinos se sientan más seguros y resguardados a la hora de denunciar a los propietarios o a las inmobiliarias.

“Nos confirmaron que desde diciembre las inmobiliarias estarán obligadas a tener posnet y estaran prohibidas las operaciones en efectivo; será una forma de que los inversores tengan sí o sí que blanquear su dinero”, agregó Muñoz. Por ahora la decisión no fue comunicada a las inmobiliarias. “No se nos informó nada oficialmente. Las operaciones no las solemos hacer ni con tarjetas de crédito ni con débito”, indicó Gabriela Goldszer, presidente de Ocampo Propiedades y vicepresidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires.

La medida ya es cuestionada por los agentes inmobiliarios, quienes consideran que los nuevos requisitos se convertirán en una traba más para un mercado ya golpeado por la crisis.