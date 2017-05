El Gobierno “no tiene plan” para frenar la inflación

El triunviro de la CGT y titular del gremio de Sanidad, Héctor Daer, y el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, resaltaron el contexto de incertidumbre económica que complica las negociaciones paritarias y criticaron duramente la gestión de Cambiemos al asegurar que “no hay plan” para hacer frente a la inflación y que “no se cumplió ninguna de las hipótesis que planteó el Gobierno”. En ese marco, los sindicalistas evitaron precisar los porcentajes de subas salariales pretendidos y advirtieron la necesidad de acordar “cláusulas gatillo automáticas”.

“Nos decían ahora viene, ahora llegamos a un punto de inflexión. Eso es lo que dicen desde el año pasado, desde el primer semestre, el segundo semestre y demás. Tenemos a futuro una situación por demás incierta”, describió Daer la situación económica, cuando se acerca la temporada de negociaciones paritarias. El sindicato de los estatales encabezado por Rodríguez es uno de los que debe abrir la mesa paritaria en los próximos días y, según trascendidos, el Gobierno esperaba acordar una suba del 21 por ciento para los empleados públicos. Sin embargo, el titular de UPCN evitó dar cifras y adelantó que buscarán incluir en el acuerdo “otros adicionales” que redondeen un mayor aumento.

“Lamentablemente veo que no hay plan. Muchas de las cuestiones que se han prometido no aparecieron y ningún beneficio está llegando a la gente. Los precios siguen aumentando, sobre todo los artículos de primera necesidad, como los alimentos y esto genera zozobra”, describió Rodríguez, integrante de la Comisión Directiva de la CGT.

El sindicalista, en declaraciones a radio La Red, sostuvo también que “cuanto más alta sea la inflación, genera una reacción lógica de los trabajadores para que no haya pérdida del poder adquisitivo”, y que eso solo se logra con un incremento mayor de salarios.

“Todos los convenios, como mínimo, estaban en el 20”, indicó Daer, pero agregó que el contexto actual se está “teniendo la precaución de establecer una cláusula gatillo automática para que, en el caso de que la inflación vaya por arriba de lo que estamos hablando, automáticamente, se modifique”. Respecto de los gremios que fijaron en 35 por ciento su reclamo salarial, el titular de Sanidad indicó: “Es un reaseguro contra la inflación”.

Daer lamentó que “no hay precisión sobre lo que puede pasar en términos inflacionarios” y desconfió de la promesa que hizo días atrás el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, respecto de que no habrá un nuevo ajuste económico luego de las elecciones de octubre. “Yo no es que no le creo, uno quiere creer porque no quiere ser pesimista en la vida pero la verdad es que, en los hechos, no se viene demostrando que se cumpla ninguna de las hipótesis que nos están planteando (desde el Gobierno)”. Y resaltó que algunos sectores económicos ya insisten con que “hay que hacer nuevamente un ajuste, hay que provocar una devaluación”.

Consultado sobre las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con la CGT, Rodríguez contó que días atrás, el Ejecutivo les acercó “una serie de supuestas medidas que quieren implementar”, pero afirmó que “todavía hay demoras en lo que son las soluciones urgentes”.

Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, insistió con que el promedio del aumento paritario se ubique en el 20 por ciento, ya que la “inflación ha bajado con respecto al año pasado”, sin contemplar el acumulado anual y su relación con el aumento paritario del año pasado.

“Ya estamos a mitad del año calendario de las paritarias con el casi 40 por ciento de las paritarias acordadas en el promedio del 20 por ciento, con la cláusula de revisión o gatillo, que es una propuesta del Gobierno para que cuidemos el poder adquisitivo del salario”, indicó Triaca, en diálogo con radio Mitre, lo que confirma una corrección en las pretensiones de Cambiemos, que a principios de año impulsó acuerdo por el 18 por ciento.