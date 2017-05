De Ocampos a Odarda: “No es bueno actuar por despecho”

(ADN).- El legislador Jorge Ocampos criticó con dureza a la senadora Magdalena Odarda. Aseguró su pertenencia al ARI y fidelidad a la conducción de Elisa Carrió. Recordó que ese espacio definió integrar la alianza Cambiemos. Le criticó que no disimule su simpatía por el kirchnerismo. Y evaluó que “está despechada” por no haber logrado un acuerdo con JSRN.

“Quiero ser muy claro y preciso en esto: ratifico mi compromiso con la CC-ARI, mi pertenencia a la mesa de conducción nacional y por lo tanto mi alineamiento absoluto con el liderazgo indiscutido de Lilita Carrio y la determinación de integrar el Frente Cambiemos y de acompañar, aún desde la crítica, al gobierno Nacional”.

De esta manera, el presidente del bloque del Frente Progreista respondió los cuestionamientos de Odarda por la “decisión inconsulta” de integrarse el macrismo.

En un duro comunicado de prensa, el legislador “he mantenido un respetuoso silencio, en el convencimiento de que siempre es mejor dar el debate hacia adentro, entre quienes somos o hemos sido compañeros de rutas”, pero aseguró que se ha quedado “sin alternativa” ante “su insistencia en dar una versión exactamente al revés de los hechos”.

“No soy yo quien ha desviado su camino de la decisión nacional del ARI de integrar Cambiemos, ni soy yo el que ha incurrido en inconducta partidaria, fue usted Senadora precisamente quien no disimulo, ni disimula su simpatía por Scioli y el Kichnerismo, nacional y provincial, con quienes recorre la provincia”, contraatcó. “El mismo Kichnerismo que ahora después de ignorarla por años, se rasga las vestiduras por la fruticultura, el medio ambiente, el petróleo y nuestros ríos”, remarcó.

Ocampos aseguró que “tampoco somos los legisladores de este bloque los que debemos pagar el costo de su despecho porque no pudo concretar un acuerdo que expresó públicamente buscar, con el gobierno provincial y ahora todo parece ser oponerse al mismo” aseguró Ocampos. Y agregó “Señora Senadora si no puede compartir la decisión del ARI y de Elisa Carrio y tampoco puede irse de este espacio, sino puede acordar con el gobernador Weretilneck, seguramente usted encontrará su camino político, pero no nos transfiera a nosotros la responsabilidad por sus oscilaciones, estamos cómodos en este espacio, cumpliendo con nuestro contrato electoral, que es nuestra plataforma y aspiramos con respeto a tener un diálogo y debate amplio y constructivo”.

En cuanto al plan Castello, el legislador expresó que “lo hemos analizado en profundidad, escuchamos todas las voces; la suya Señora Senadora faltó, nunca en todo él tiempo de discusión desde principio de año hasta ahora opinó, lo que solo se entiende por las negociaciones que llevaba adelante para armar un frente electoral con el oficialismo provincial”. Explicó el legislador “decidimos acompañarlo con absoluto convencimiento de que es lo mejor para los rionegrinos, una fuerte inversión en infraestructura básica para mayor calidad de vida y así también lo entendieron la mayoría de los intendentes, concejales, representantes de organizaciones intermedias, y el acompañamiento contundente de los legisladores del parlamento, salvo el Kichnerismo duro y puro”.

Y explicó: “Por esas obras emblemáticas que contempla, como el Centro de Convenciones de Bariloche, el Parque Tecnológico, el gasoducto para nuestra Línea Sur, el pontón flotante en el puerto de SAE, los planes directores de desagües cloacales por 90 millones de dólares, en lugares estratégicos como Playas Doradas, Las Grutas, SAO, varias ciudades sobre nuestro río Negro entre ellas Viedma, que siempre hemos defendido y exigido su saneamiento, la ruta 1, la ruta 7, las defensas aluvionales en Cipolletti, el desarrollo de nuevas áreas bajo riego, incluido a último momento Guardia Mitre y Conesa, por entre otras nuestra personal gestión; todo lo cual nos hace defender nuestro voto, defender el Plan Castello y comprometer nuestra participación en las respectivas comisiones para controlar la adecuada utilización de estos recursos”.

“No es bueno actuar por despecho, hágase cargo Senadora” finalizó Ocampos.